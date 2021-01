Llega a México el primer lote de la vacuna de AstraZeneca para su envasado

La pandemia por coronavirus continúa esparciéndose de manera exponencial por todo el mundo, alertando a la población con nuevas variantes. Puesto que, hasta el momento, ya se han confirmado varios tipos de mutaciones del SARS-CoV-2, algunos sumamente alarmantes, como lo ha sido la nueva cepa detectada a principios de diciembre en Reino Unido, conocida como VUI–202012/01 o linaje B. 1. 1. 7. Una variante que bien podría aumentar la transmisión del Covid-19 hasta en un 70%, debido a que se propaga con mayor velocidad, y que este lunes se confirmó, ha llegado a México a través de un paciente extranjero procedente de Ámsterdam, Holanda, que arribó el pasado 29 de diciembre a Matamoros, Tamaulipas. A pesar de que el panorama pinta un tanto gris, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell informó este martes 12 de enero, durante la conferencia matutina, que llegaría hoy de Argentina, un primer lote de la vacuna contra el Covid-19, desarrollada por AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford para para su envasado, es decir, el último paso que se realizará en nuestro país, antes de comenzar su distribución.

Uso de la vacuna en marzo

Con la vacuna como la única esperanza para frenar la crisis sanitaria, el funcionario detalló que se espera que México fabrique 250 millones de la vacuna para América Latina, y si todo va de acuerdo al plan, se espera que nuestro país haga uso de esta dosis el próximo marzo. Esto después de que, el pasado 04 de enero, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó un favorable progreso en la instalación de las nuevas condiciones de infraestructura de la compañía farmacéutica mexicana Liomont, que realizaría el envasado y distribución de dichas dosis. La compañía posee un par de plantas de producción, de las cuales, se ha logrado saber que la sede en Ocoyoacac, Estado de México, será una de las utilizadas para el procedimiento.

Además, López-Gatell agregó que, la tecnología de la vacuna de AstraZeneca en colaboración con Oxford, es muy similar a la de otras dosis, como lo es la vacuna de Janssen, Sputnik V o la de CanSino, que multiplican las partículas del adenovirus como base. A raíz de su visita a Argentina, a donde viajó para profundizar en temas relacionados al Covid-19, López-Gatell compartió detalles de cómo se dará esta producción diciendo: ”Se tiene que multiplicar en un tanque de 2 mil litros, en el que se va multiplicando el virus y con ello las partículas del SARS-CoV-2”, explicaba refiriéndose a los lotes de producción, para agregar que los ‘tanques’ son incapaces de causar la enfermedad: "Ese es el que se manda a México para que sean llenadas las botellitas de 5 ml, que se manejan en condiciones de esterilidad, se etiquetan y ya se pueden distribuir. Lo que se hace en Argentina es la producción en gran escala y lo que se hace en México es el llenado y el terminado para la aplicación”.

A su vez, el pasado 09 de enero, el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, habló sobre la importante alianza de México y Argentina, durante la clausura de la Reunión de Embajadores y Cónsules, debido a que dicho acuerdo sumaría una gran relevancia tanto para el Caribe, como para Latinoamérica, después de que, entre ambos países se produzcan 250 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford.

A punto de concluir, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, López-Gatell puntualizó diciendo: “Las vacunas no tienen capacidad alguna de provocar Covid-19. No pueden. Es imposible, porque no están hechas de virus completos, están hechas de partículas y proteínas específicas de los virus”, insistió.