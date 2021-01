Trump niega ser responsable de las movilizaciones violentas en el Capitolio

Cinco fallecimientos y algunas de las imágenes más vergonzosas en la democracia estadounidense, han sido el resultado de las movilizaciones violentas de la toma del Capitolio por parte de simpatizantes de Donald Trump para evitar que se nombrara presidente electo oficialmente a Joe Biden. Ante la ola de críticas que se desataron tras lo sucedido, el todavía mandatario publicó un video en su brevemente reactivada cuenta de Twitter -que desde entonces se le ha quitado permanentemente- para hacer referencia a lo sucedido. Pero, si se pensaba que estando a punto de realizarse la segunda votación para que el vicepresidente Pence haga efectiva la 25° enmienda y lo destituya como presidente haría que las declaraciones de Trump cobraran un poco de prudencia, estábamos equivocados. El mandatario estadounidense ha dado sus primeras declaraciones públicas desde los lamentables hechos y se ha deslindado de toda culpa.

En el segundo día de votación para promover que Pence haga uso de la enmienda 25 -después de que ayer no se consiguiera el consenso-, Trump rompió el silencio cambio a Texas, a donde se ha desplazado a revisar el muro fronterizo con México. El mandatario fue cuestionado por un reportero: “¿Cuál fue su papel en lo que pasó en el Capitolio?, ¿cuál es su responsabilidad personal?”. En su misma actitud de siempre, contestó: “Si has leído mi discurso -y mucha gente lo ha hecho, y lo he visto tanto en los periódicos como en los medios, en televisión, se ha analizado y la gente pensó que fui totalmente apropiado”.

El discurso al que hace referencia es al que dio a las mismas masas que tomaron el Capitolio de forma violenta, minutos antes de lo sucedido. Tal como lleva haciendo desde principios de noviembre, mencionó sus acusaciones sin fundamento de un fraude electoral y dijo a la gente que debían marchar al Capitolio y ‘mostrar fuerza’. Además del mensaje incendiario, previamente, en su cuenta de Twitter había escrito: “Gran protesta en D.C. el 6 de enero. Estén ahí, ¡va a ser salvaje!”.

Si no fue su culpa, entonces ¿de quién?

Durante su respuesta a la explícita pregunta que se le hizo la mañana de este martes, el mandatario respondió: “No queremos violencia, nunca violencia. Absolutamente no queremos violencia”. Eso sí, continuó hablando de la intención de destituirlo del cargo, aunque solamente le quedan 8 días en el poder: “Y sobre el impeachment, realmente es una continuación de la cacería de brujas más grande en la historia de la política. Es ridículo. Es absolutamente ridículo. Este impeachment está causando un peligro tremendo”. Si se pensaba que sus palabras eran elegidas al azar, la continuación no deja lugar a dudas: “Es una idea terrible lo que están haciendo Nancy Pelosi y Chick Schumer de seguir por este camino. Pienso que está causando un daño tremendo a nuestro país, está causando un peligro tremendo, no quiero más violencia”.

Ante estas palabras, el FBI ha anunciado que 50 de los 52 estados del país vecino están en alerta y el demócrata Conor Lamb ha advertido que se espera que 4,000 simpatizantes de Trump lleguen a la capital del país para evitar el impeachment.