Formalmente, se ha introducido el artículo de impeachment contra Trump

Es bien sabido que Nancy Pelosi no se anda con juegos y desde la semana pasada advirtió que si Mike Pence no tomaba acción en contra de Donald Trump por incitar a la insurrección de los ataques violentos al Capitolio por parte de sus simpatizantes, ella misma tomaría acción y emprendería un nuevo juicio de impeachment en su contra. Ha de decirse que de suceder esto, se trataría de la primera vez en la historia en que un mandatario sea sometido a dos juicios de ese tipo. Siguiendo puntualmente esta advertencia, esta mañana, los demócratas han introducido un artículo de impeachment acusando a Trump de incitar la insurrección.

Pelosi ha dado 24 horas para que Pence haga efectiva la 25° enmienda, por medio de la cual se le quitan todos los poderes al mandatario, al no considerarlo apto para cumplir con sus labores. Según la ley, este paso solamente puede darlo el vicepresidente de la nación vecina, por lo que las autoridades estadounidenses han estado a la espera de que Pence lo haga. Esta mañana, los demócratas solicitaron el consentimiento para pedir al vicepresidente remover al mandatario, pero al no conseguir la unanimidad necesaria – Alex Mooney de Virginia, Matt Rosendal de Montana, Scott Perry de Pennsylvania e Ivette Gerrell de Nuevo Mexico se opusieron-.

A la espera de la respuesta de Pence antes de llamar a una nueva votación como la que se realizó hoy, sería el miércoles cuando en la Cámara de Representantes se vote para remover a Trump a través de un impeachment. Aunque estos procesos no suelen darse de forma tan expedita, según CNN, la idea es dar una resolución al caso lo antes posible, teniendo en mente que el 20 de enero, Biden será oficialmente investido como el presidente de Estados Unidos. De comenzarse un juicio alrededor de estas fechas, se entorpecerían los nombramientos del nuevo gabinete, algo que se ha hablado en las posibilidades de lo que pasará después de los disturbios de la semana pasada. Una de las opciones que se barajea es esperar los primeros 100 días del mandato del nuevo presidente, antes de enviar los artículos de impeachment necesarios para no tener complicaciones.

Pero, con apenas 9 días en el cargo, ¿por qué sería importante quitar a través de un impeachment a Trump? Porque a diferencia de removerlo a través de la enmienda 25, si es quitado del poder a través de un juicio de este tipo, -entre varias cosas más- no podría gozar de los beneficios económicos de pensión de los expresidentes, no se le asignaría al servicio secreto para su protección y lo más importante, no podría reelegirse para el cargo, algo que ha sido especialmente resaltado por quienes apoyan esta moción.

Nancy Pelosi explicó en entrevista con 60 Minutes: “Tristemente, la persona que está a cargo del Ejecutivo es un loco, desquiciado, peligroso, presidente de los Estados Unidos, y solo hay un número de días antes de que podamos estar protegidos de él. Pero ha hecho algo serio por lo que debe haber un proceso en su contra”.