Greta Thunberg y su simpática forma de celebrar su cumpleaños 18

Parece que fue ayer cuando una jovencita sueca decidió alzar la voz en contra del calentamiento global, convirtiéndose en un referente internacional de la lucha por salvaguardar la condición del medio ambiente. Siendo todavía una chica en edad escolar, Greta Thunberg sorprendía cómo su integridad y convicciones se mantenían indomables ante las desavenencias, incluso, negándose a recibir un jugoso premio económico por ir en contra de sus creencias. Pero como suele suceder, el tiempo ha pasado, y aquella jovencita ha llegado a la mayoría de edad al cumplir 18 años. Simpática e irónica, como es, Greta ha compartido un mensaje de agradecimiento por los buenos deseos que le han llegado de todo el mundo.

“¡Muchas gracias por todos sus buenos deseos en mi cumpleaños 18! Esta noche me encontrarán en el bar local exponiendo los secretos oscuros detrás del clima y las conspiraciones de las huelgas escolares, y mis perversos manejadores que ya no me podrán controlar más. ¡Por fin soy libre!”, escribió haciendo referencia a las muchas teorías de conspiración que se dicen de ella, haciendo un claro guiño a su gran sentido del humor, así como al hito de haber alcanzado la mayoría de edad. El mensaje no era lo único que buscaba sacar una sonrisa a sus seguidores, en la imagen que lo acompañó, se le ve llevando una sudadera con la leyenda Flat Mars Society, al parecer, riéndose de la sociedad que defiende que la Tierra es plana.

La pandemia no ha sido un impedimento para que Greta continúe con su misión que comenzó en el 2018 con huelgas todos los viernes a las afueras del Parlamento sueco para llamar la atención de los funcionarios, a los que a menudo señala por no tomar decisiones con el medio ambiente en mente. Aunque de momento, es imposible que realice sus típicas movilizaciones, en los últimos meses ha usado su cuenta de Instagram, en la que cuenta con 4,4 millones de seguidores, para difundir su mensaje. Todos los viernes, aparece en el perfil, mostrando sus letreros de protesta.

Un emblema del movimiento climático

A pesar de su corta edad, Greta ha compartido ya su mensaje en las Naciones Unidos y en más de una ocasión se ha enfrentado con los líderes políticos del mundo. Cómo olvidar sus simpáticas respuestas en Twitter a Donald Trump, siempre dejando claro que cuando se trata de defender su mensaje, no se deja intimidar. El año pasado, era considerada por la revista Time como la Persona del Año. Eso sí, con gran madurez, Greta ha dicho que sabe que su popularidad no durará para siempre, por lo que está intentando difundir su mensaje tanto como sea posible en este momento.

Para celebrar su cumpleaños 18, Greta otorgó una entrevista a The Times, en la que dijo: “No le voy a decir a nadie más lo que tiene que hacer, pero hay un riesgo cuando hablas de estas cosas y no prácticas lo que profesas, entonces te van a criticar por eso y lo que dices no se tomará en serio”. Estas palabras las dijo en referencia a las personalidades que luchan contra el cambio climático pero que no son congruentes con sus acciones.