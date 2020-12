Las denuncias de acoso contra el diseñador Alexander Wang

La red de moda se ha convertido en una plataforma para que personas que tenían algo que denunciar lo hagan en sus propios términos. Ese fue el caso del modelo Owen Mooney, quien a través de un Tiktok narró la desagradable experiencia que sufrió en el 2017, mientras se encontraba en un club nocturno, cuando narra fue tocado inapropiadamente por quien en una primera instancia describió como un ‘muy famoso diseñador’. Fue hasta el segundo video que publicó, que confirmó las especulaciones de sus seguidores, apuntando a que Alexander Wang se encontraba detrás del acoso sexual. Lo que pudo haber quedado en esta narración de Mooney, fue acumulando más testimonios similares que han sido dados a conocer a través de distintas cuentas de Instagram.

La cuenta de Instagram S--- Model Management recopiló algunos de los testimonios, invitando a los usuarios de redes sociales a dejar de seguir las cuentas del diseñador y su firma. Retomando esta misma información, el perfil de Diet Prada decidió recopilar más testimonios que se han dado a conocer a través de usuarios de las redes sociales, todas apuntando a una conducta similar por parte del diseñador. Por su parte, Insider ha contactado a algunas de las personas que han compartido sus testimonios para dar seguimiento a sus acusaciones.

“No podía creer que me estuviera haciendo eso a mí”, se escucha decir a Owen en el video que era parte de la tendencia, la experiencia más extraña al ver un famoso en público. En ese primer Tiktok, el modelo decidió no revelar la identidad de su atacante: “El video previo, lo mejor que podía hacer era no mencionar nombres, pero este comentario me sorprendió, solamente porque, de hecho, acertaron…Hay un montón de gente a la que le ha hecho eso, así que, en ese caso, debe ser expuesto”.

Aunque de primera instancia, el video original del modelo fue eliminado de la red, ha vuelto a estar visible y su repercusión ha sido mucha en el mundo de la moda. Algo que ha sido repetido, tanto por S--- Model Management como por Diet Prada es que, no se le da la difusión necesaria a las acusaciones de los modelos masculinos, como las que se han replicado en este caso, que también han incluido diversas acusaciones de personas transgénero. Hasta el momento, diversos medios de moda, así como Insider, reportaron que intentaron contactar al diseñador o a su equipo, pero no recibieron respuesta, además de que en su cuenta de Instagram se ha desactivado los comentarios. Model Alliance, una organización dedicada a promover el trato justo para los modelos ha dado un mensaje de apoyo para los denunciantes.

Quién es Alexander Wang

Hijo de padres taiwaneses, Wang nació en San Francisco en 1983 y desde los 15 años comenzó su carrera en el mundo de la moda. Sorprendentemente, inició su famosa firma en el 2005, cuando tenía apenas 21 años. Durante años, se hizo cargo de todos los altos puestos de su empresa, hasta 2017, cuando dejó el lugar de jefe ejecutivo. Su popularidad lo llevó a que además de estar a la cabeza de su marca, también fuera director creativo de Balenciaga entre 2012 y 2015.

Es conocido, no solamente por su cercanía a distintas celebridades, sino también por su estilo de vida, que ha llevado a su marca, como un amante de las fiestas y la vida nocturna.