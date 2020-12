En familia, Angélica Rivera y el Güero Castro han celebrado junto a sus hijas la Navidad

Con el paso del tiempo, la cordial y cercana relación entre Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro, es más evidente, por lo que no ha sorprendido que unidos por el amor que tienen por sus tres hijas: Sofía, Fernanda y Regina, el exmatrimonio celebrara una Navidad más juntos. A pesar de haberse divorciado hace poco más de 10 años, en más de una ocasión, se le ha cuestionado al productor de televisión sobre su relación con su exmujer, preguntas a las cuáles ‘El Güero’ Castro siempre ha dejado en claro que entre él, y la mamá de sus hijas, solo existe un enorme cariño y respeto. Con una postal muy similar a la del año pasado, el team Castro Rivera posó de lo más felices para una nueva entrañable imagen familiar, que dio a conocer Sofía.

La postal que rápidamente ganó popularidad en la cuenta de Instagram de Sofía, ya era esperada por algunos de sus fanáticos, quienes fieles seguidores a sus redes sociales, sabían que esta fotografía podría aparecer en cualquier momento. Puesto que, fue la misma Sofía y su hermana Fernanda, quienes en días anteriores a la especial fecha de Noche Buena, revelaron a través de un video en su canal de Youtube, cómo pasarían esta Navidad marcada por la pandemia de coronavirus. En dicho video de un poco más de 13 minutos, las hermanas mayores explicaron que estarían las tres junto a sus padres, Angélica Rivera y ‘El Güero’ Castro, y que existía la posibilidad de una foto familiar.

"Está padre que pasemos Navidad con mi papá y mi mamá y que se lleven súper bien, lo estoy diciendo desde ahorita porque seguramente el 24 vamos a subir una foto en este bello árbol", contaba Sofía Castro durante el video en Youtube. Y tal, y como lo había anunciado, este 24 de diciembre, la joven actriz compartió una nueva entrañable imagen familiar, foto que acompañó del siguiente texto: “Merry Christmas from our family to yours. Que tengan salud, amor, muchas bendiciones y que todo lo bueno los abrace y se quede con ustedes. Todo mi amor y cariño siempre", escribió la primogénita.

A través de las historias de Instagram, las tres hermanas Castro compartieron algunos vistazos de la celebración, a pesar de que en ninguna imagen o video volvió aparecer la exprimera dama de México, se ha podido saber que ha sido una noche llena de risas y diversión. Entre algunos detalles revelados, Fernanda dejó ver que fue una cena personalizada, con mucho glamour y amor. Además, compartió el tierno detalle que Angélica tuvo con ella, al hacerle galletas veganas para complementar el menú.

Luciendo guapísimas, Sofía en un look de dos piezas blanco y plata con detalles de lentejuelas, mientras que Fernanda apostó por un vestido de satin rojo, y Regina, la más pequeña, decidió llevar un elegante blazer negro sin mangas y con brillos, las tres hermanas mostraron la complicidad que las une, grabando divertidos clips para la app de moda, Tik Tok.

El deseo de Angélica Rivera a Santa

A pesar de que Angélica Rivera ha optado por mantenerse alejada del ojo público y las redes sociales, a través del video en el canal de Youtube de Sofía, realizó una declaración en el cual, sin aparecer en cuadro, de pura voz, la actriz mexicana reveló que quería pedirle a Santa este 2020 diciendo: “Yo le pido a Santa mucha salud para el mundo y mucha conciencia de todos nosotros para poder salvar al mundo y tener mucha salud, y obviamente que el amor nunca falte en los corazones de cada hogar”, finalizó Angélica Rivera