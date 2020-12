Muere a los 24 años Josi Maria, la influencer que compartía su batalla contra la anorexia

El mundo del internet se encuentra de luto tras la muerte de Josi Maria, una mujer de 24 años reconocida por compartir su batalla contra la anorexia. La joven influencer se hizo famosa en las redes sociales al mostrar día con día su lucha contra un trastorno de la conducta alimentaria (TCA), que según un artículo publicado por UNC School of Medicine, se estima que entre 0.3 y el 1% de las mujeres sufren anorexia nerviosa, mientras que un 3% sufren de bulimia nerviosa. Josi Maria de nacionalidad alemana comenzó su trayectoria como influencer en el 2012, pero su cuenta comenzó a tomar mayor popularidad hasta el 2015, mostrando en un principio contenido de fitness y viajes, y unos años más tarde, sobre su enfermedad.

Según informó ’The Sun’, su fallecimiento se produjo mientras disfrutaba de unas vacaciones en Gran Canaria, una de las Islas Canarias de España, frente a la costa noroeste de África, y poco después de haber presentado problemas circulatorios en el vuelo. El pasado junio, Josi Maria había compartido con sus más de 140 mil seguidores de Instagram, una impactante imagen en la que lucía muy delgada, junto a este mensaje en el que explicó las razones que la llevaron a hacer pública la enfermedad que la había hecho lucir así: "No, no publico esta foto porque esté orgullosa de mi apariencia. Y no, tampoco la estoy publicando porque quiera motivar a otros para que se parezcan a mí. Si publico esta foto es porque estoy en un viaje y quiero que me acompañen”, comenzó expresando, para continuar:

“Quiero compartir mis pensamientos y demostrar que estoy luchando activamente contra la anorexia. Porque quiero decir que no tenemos que escondernos, sin importar qué enfermedad psicológica suframos”, finalizó. Pasado unos días, la influencer volvió a mostrarse fuerte ante la férrea lucha contra su trastorno alimenticio diciendo: “Qué bien que haya espejos en el gimnasio. Las fotos no las hago porque me encante mi cuerpo, las hago para recordar lo flaca que soy y cuando el diablo aparezca por mi cabeza, las mire y me motive. No quiero ser sólo piel y huesos, quiero estar en forma y feliz de vivir”.

A la par de su batalla, la alemana comenzó una importante labor, buscando inspirar a todas aquellas personas que vivían en una situación similar a la de ella, por lo cual, muy constantemente lanzaba mensajes de ánimo, cómo este, que ahora, será uno de los más recordados: “No importa qué enfermedades psicológicas tengamos, no debemos escondernos. A todos los que dudan de sí mismos quiero decirles que son maravillosos, seamos nosotros mismos y no intentemos cambiar. Sigamos nuestros sueños, luchemos duro y veremos las recompensas”.

A pesar de que Josi Maria mostró mucha fuerza y actitud ante su padecimiento, y días anteriores a su muerte, había dicho que no quería ser una de las personas que mueren de anorexia, un problema derivado a la enfermedad le habría desencadenado insuficiencia cardiaca. Resova, amiga con la que viajaba Josi Maria, contó con los sentimientos a flor de piel: “Me dijo que había tomado dos cafés y que su sistema circulatorio no lo soportaba. Tampoco había comido nada durante dos días. Josi me preguntó si podía darle un abrazo y un breve descanso. Me quedé dormida poco después y cuando me desperté, a medianoche, noté que ya no respiraba”, según declaraciones recogidas por el periódico alemán Bild.

Ante la triste noticia, su mamá se despidió de la joven influencer a través de las redes sociales diciendo: “Era un ángel en la Tierra. Por tu lucha contra esta grave enfermedad te amamos, te admiramos hasta el final y, sin embargo, tuvimos que ver impotentes cómo perdiste esta batalla. Aún tenía muchos planes. Siempre estarás con nosotros en lo más profundo de nuestros corazones”, escribió en una publicación, a la que se sumaron miles de seguidores con palabras de aliento.