Los desesperados intentos de los pasajeros del vuelo en el que falleció un hombre de Covid-19

La petición es clara, si tienes síntomas de Covid-19, aíslate para no contagiar a más personas. Desgraciadamente, hay personas que no siguen esta premisa básica y en el punto más alto de esta crisis sanitaria que se ha alargado por casi un año, siguen poniéndose en riesgo y poniendo a los demás en la misma situación. En un punto en el que las vacunas están dando esperanza, pero que las cifras se han vuelto catastróficas, hay un alto porcentaje de personas que no siguen las recomendaciones de distanciamiento social. Eso fue lo que sucedió en el vuelo 591 de United, entre Orlando y Los Ángeles, en el que un pasajero que habría padecido Covid-19 perdió la vida, provocando que se tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia.

En los distintos videos que han corrido a través de las redes sociales, se puede ver a algunos pasajeros, que sin importar el riesgo que correrían, decidieron hacer todos los esfuerzos posibles por intentar salvar la vida del hombre. En el vuelo viajaban tres personas con conocimientos de primeros auxilios, que tomaron la batuta, mientras el piloto lograba un aterrizaje de emergencia en Nuevo Orleans. Una vez en tierra, miembros del departamento de bomberos subieron al avión para intentar salvarlo. Desgraciadamente, todas estas maniobras fueron en vano y el hombre fue declarado muerto en un hospital local más tarde.

Fue tras la primera hora del vuelo que tiene una duración de cinco horas con veintiocho minutos, que el pasajero del asiento 28D dejó de respirar. La tripulación hizo el llamado para localizar a algún doctor a bordo, ante el que respondieron los pasajeros con conocimientos de primeros auxilios. En las impresionantes imágenes, se ve a los sujetos haciendo las maniobras de reanimación en el pasillo de la aeronave, ante la mirada atónita del resto de los pasajeros.

Según reportaron los mismos pasajeros, la esposa del hombre explicó que su marido llevaba una semana con síntomas de Covid-19, y que había perdido el gusto y el olfato. A pesar de esto, United dio a conocer de primer momento que, como todos los pasajeros, el hombre había llenado su formato necesario para viajar, en el que afirmaba no haber dado positivo a Covid-19 ni mostrado síntomas en los últimos 14 días. Según CNN, la familia del hombre apuntó a que sufría de problemas como presión alta y problemas respiratorios y que mostró signos de enfermedad antes del viaje, mientras que se dice que la esposa confirmó a los servicios de auxilio en Nuevo Orleans que su esposo sí había dado positivo a Covid-19 antes del vuelo.

El comunicado de la aerolínea

De primer momento, se determinó que el hombre había muerto por un infarto, por lo que el resto de los pasajeros pudieron seguir con su viaje, pero ante las declaraciones, la CDC ha empezado una investigación para localizar a todas las personas que pudieron estar expuestos a un contagio. “Al momento de la situación, nos informaron que había sufrido un infarto, así que los pasajeros tuvieron la opción de tomar otro vuelo más tarde o continuar con sus planes de viaje. Ahora que la CDC nos ha contactado directamente, estamos compartiendo la información solicitada por la agencia para que puedan trabajar con los oficiales de salud locales para conducir un rastreo de cualquier cliente que la CDC crea que podría haber estado en riesgo de una posible exposición o infección. La salud y seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra prioridad principal, por lo que hemos impuesto varias políticas y procedimientos como el usar cubrebocas y pedir a los clientes llenar el formato Ready-to-Fly, confirmando que no han sido diagnosticados con Covid-19 en los últimos 14 días y que no tienen síntomas relacionados con el Covid”, se lee en un comunicado de la aerolínea.

Tony Aldapa, uno de los hombres que se ofreció para dar primeros auxilios al sujeto, ha dicho al DailyMail: “Sin importar si tenía Covid o no, necesitaba primeros auxilios, yo esperaría que alguien hiciera lo mismo por mí o mi familia si estuviéramos en esa situación”. A través de su cuenta de Twitter, el exmarino dijo: “Sabía los riesgos que involucraba el dar primeros auxilios ha alguien que potencialmente tenía Covid, pero tomé la decisión de hacerlo de todos modos. Hablé con la esposa del pasajero acerca de su historia clínica y nunca mencionó que fuera positivo, ella solo dijo que tenía programado hacerse una prueba en Los Ángeles”.