El tesoro egipcio que se encontró tras 75 años desaparecido

A un poco más de 75 años de su desaparición, ha sido encontrada, dentro de una caja de puros, una milenaria reliquia egipcia de más de 5,000 años de antigüedad. El artefacto que era procedente de la Gran Pirámide de Keops fue encontrado nuevamente en Aberdeen, Escocia. El descubrimiento se dio de manera fortuita por un miembro de la Universidad de Aberdeen mientras se encontraba revisando una colección. La pieza que consiste en un fragmento de madera de cedro -y que ahora se encuentra en varios pedazos-, es uno de los tres únicos objetos encontrados dentro de la Cámara de la Reina de la pirámide egipcia, y habría sido descubierto la primera vez, en 1872 por Waynman Dixon, un arqueólogo británico que trabajaba dentro de la pirámide.

MÁS NOTICIAS CÓMO ÉSTA:

Las generosísimas donaciones multimillonarias de la exmujer de Jeff Bezos

Gmail, Meet, YouTube, Maps y otros servicios de Google, sufrieron una caída global

Los tres únicos objetos encontrados, es decir, una bola, un gancho de bronce y el fragmento de madera de cedro, se cree que fueron utilizados para la construcción de la pirámide. Hasta la actualidad, la bola y el gancho de bronce han sido conservados en el Museo Británico (British Museum) en Londres, perdiendo rastro desde hace un poco más de tres décadas del fragmento de madera. A pesar de que nadie había logrado encontrarlo, una pista que emergió en el 2001, indicando que la tercera pieza había sido entregada a la Universidad de Aberdeen, podría haber acercado a Abeer Eladany, a realizar el hallazgo.

Segundo descubrimiento

Abeer Eladany, una asistente que trabajó durante un poco más de 10 años en el Museo Egipcio de El Cairo, encontró la última reliquia de Dixon, mientras revisaba una colección de Asia en la universidad británica. El fragmento de madera de cedro, se encontraba en una caja de lata de puros con una antigua bandera de Egipto en la parte superior. “Cuando revisé los números en nuestros registros en Egipto, supe instantáneamente lo que era, y que efectivamente había sido ocultado a simple vista en la colección equivocada”, comenzó narrando emocionada Abeer.

"Soy arqueóloga y he trabajado en excavaciones en Egipto, pero nunca imaginé que sería aquí, en el noreste de Escocia, donde encontraría algo tan importante para el patrimonio de mi propio país. Puede que sea solo un pequeño fragmento de madera, que ahora está dividido en varios pedazos, pero es muy significativo dado que es uno continuaba explicando la arqueología griega, para finalizar: "Las colecciones de la universidad son vastas, hay cientos de miles de artículos, por lo que tratar de encontrarlo ha sido como buscar una aguja en un pajar. No podía creerlo cuando me di cuenta de lo que había dentro de esa lata de cigarros de aspecto neutro", agregó Abeer.

Debido a las restricciones que el mundo vive por la pandemia del coronavirus, la datación del fragmento de cedro han sido retrasados, sin embargo, resultados obtenidos recientemente pueden fechar que la madera data del periodo 3341-3094 a.C., unos 500 años antes que los registros históricos de la Gran Pirámide del reinado del faraón Keops en 2580. -2560BC. "Encontrar la reliquia de Dixon que había desaparecido fue una sorpresa, pero los datos arrojados por la datación por carbono también han sido una gran revelación. Muestran que es incluso más antigua de lo que habíamos imaginado", expresó Neil Curtis, director de Museos y Colecciones Especiales de la Universidad de Aberdeen.