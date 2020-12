Gmail, Meet, YouTube, Maps y otros servicios de Google, sufrieron una caída global

Desde las primeras horas de este lunes, Google, la compañía subsidiada por la multinacional estadounidense Alphabet Inc., presentó una caída que afectó gran parte de sus múltiples servicios, no solo en México, sino en todo el mundo. El principal producto de Google, es decir, el motor de búsqueda de contenido en Internet, dejó de funcionar, al igual que, algunos de sus productos y servicios como Google Drive, el correo electrónico de Gmail, su servicios de mapas como: Google Maps, Google Street View y Google Earth; además, de su sitio web de videos, YouTube, y otras funciones como Google Libros, Google Calendar, Meet, Google Chrome y más. Y no solo eso, puesto que, con sus interferencias afectó apps y servicios de terceros que requieren de algún servicio de Google, como lo fue Pokémon Go, que su principal aliado en el juego es Google Maps.

Según los reportes, los múltiples servicios y herramientas de Google comenzaron a presentar afectaciones alrededor de las 5:55 am (hora del centro de México), y se encontraron sin función por casi una hora. Pues fue hasta las 6:52 am que las herramientas principales de Google poco a poco comenzaron a reestablecerse. Tras un análisis en el sitio DownDetector Mx, un servicio online que detecta las incidencias en servicios digitales, se mostró que Google (su buscador), YouTube y Gmail, fueron los tres servicios con un mayor número de fallas dentro de sus plataformas.

Hasta el momento, Google no ha confirmado los motivos por los cuales se dio la caída de sus herramientas y servicios. Sin embargo, debido a que, Google depende en gran medida de las visualizaciones de anuncios publicitarios en sus sitios web, la caída de casi una hora podría significar grandes pérdidas para la compañía. Los problemas presentados por el gigante tecnológico fueron de alcance mundial, pero tuvieron una mayor incidencia en España, Reino Unido, Polonia, Portugal y Grecia.

A pesar de que la caída se dio de madrugada, como era de esperarse, miles de usuarios de Google, rápidamente se percataron de los problemas, y reaccionaron a través de Twiitter, convirtiendo la falla en trending topic. Estas fueron algunas de las reacciones que destacaron en las primeras horas de este lunes con respecto a la caída digital: “Que alguien le diga a Google que lo importante no es no caerse sino saber levantarse”, escribió una usuaria en la red social, mientras que, otro cibernauta compartió: “Me despierto y veo que se cayó Google y YouTube, y que hoy hay un eclipse… no me dejaron ni procesar mi nombre”.

Durante la interrupción de Google, las personas que intentaban ingresar a los servicios y/o herramientas se encontraban con un mensaje que decía: “Sabemos que existe un problema con Google Drive que afecta a la mayor parte de los usuarios. Los usuarios afectados no pueden acceder a Google Drive”. Esta misma leyenda se encontraba cuando los cibernautas intentaban ingresar a Gmail, Hangouts, Google Maps, Classroom etc.

A través de un comunicado, Google expresó: “Se reportan fallas en el funcionamiento de algunos productos de Google. Aún desconocemos las causas pero estamos trabajando para solucionarlo. Cabe señalar que ya se comenzaron a restablecer los servicios lentamente. De hecho al ingresar, desde el Panel de Estado, en cada uno de los ítems afectados se puede ver una actualización que dice que el servicio ha sido restaurado para la mayoría de los usuarios”, expresaron, par agregar: “Nos disculpamos con todas las personas que fueron afectadas y vamos a realizar un proceso de revisión exhaustiva para garantizar que este problema no vuelva a ocurrir en el futuro”.