El lamentable suicidio de la madre de Daisy Coleman, quien también se quitó la vida

Pasaron solamente cuatro meses desde que Daisy Coleman se quitara la vida, para que su madre, Melinda, decidiera tomar la misma decisión. Daisy había aparecido en el documental de Netflix Audry & Daisy, en el que narraba el terrible abuso sexual que sufrió cuando tenía catorce años y que la inspiró para crear el grupo de apoyo SafeBae. En un terrible giro del destino a los 23 años, Daisy tomó la decisión de quitarse la vida durante una llamada con su novio en agosto pasado. En aquel entonces, fue Melinda quien dio la terrible noticia, sin que nadie sospechara que meses después, ella decidiría tomar el mismo camino.

Fue a través de la cuenta de Instagram de la organización que se dio a conocer: “Estamos en shock e incredulidad de compartir con nuestra familia de SafeBAE que perdimos a Melinda Coleman por suicidio esta tarde. El interminable dolor de haber perdido a su esposo, a Tristan y a Daisy fue más de lo que podía enfrentar la mayoría de los días”, comienza el texto haciendo referencia a su marido, quien murió hace varios años en un accidente automovilístico, a su hijo Tristan, quien murió en otro accidente del mismo tipo en 2018 y por último a Daisy.

“Melinda fue una talentosa veterinaria, una madre y esposa devota y una talentosa fisicoculturista. Más que cualquier otra cosa, amaba y creía en sus hijos. No es una casualidad que haya creado a algunos de los más talentosos, apasionados y resilientes hijos. Nuestros corazones están por siempre con Logan y Charlie. No hay palabras para nuestra tristeza, solamente que si estás lidiando con un trauma o depresión, no estás solo. Siempre hay ayuda y apoyo disponibles. Nosotros estamos contigo. Siempre”, termina la publicación que ha conmocionado y en la que se menciona a los otros dos hijos de Melinda.

La tragedia de agosto pasado

En agosto pasado, Melinda fue quien dio a conocer el fallecimiento de Daisy en una publicación en la que compartió su dolor. Se sabe que la joven, que había tenido ya otros intentos de quitarse la vida, tomó esta última determinación durante una llamada con su novio. “Mi hija, Catherine Daisy Coleman, se suicidó anoche. Era mi mejor amiga y una hija maravillosa. Pienso que ella quería que pareciera que yo podía vivir sin ella. No puedo. ¡Desearía haber podido quitarle el dolor! Nunca se recuperó de lo que esos chicos le hicieron y simplemente no es justo. Mi bebé se ha ido”, escribió en su cuenta de Facebook.

Daisy denunció que cuando tenía solamente 14 años fue violada durante una fiesta escolar, pero el sujeto al que señaló no fue considerado culpable del crimen, pero pasó cuatro meses detenido por otros cargos. El documental de Netflix se basó en el relato de Daisy, así como el de Audrie Potts, quien se quitó la vida en el 2012, ocho días después de haber sido atacada sexualmente. Ante esta terrible situación, Daisy creó el grupo de apoyo SafeBae, a través del cual se dio a conocer la muerte de Melinda.