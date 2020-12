No creerás cuánto costó posponer las olimpiadas del 2020

En los primeros meses de la pandemia por coronavirus, una incertidumbre tomó gran fuerza alrededor de uno de los eventos más esperados a nivel internacional: los Juegos Olímpicos, que esté 2020 se celebrarían en Tokio, Japón. Tras varias semanas de encontrarse en riesgo por el Covid-19, y de hablarse de hasta una posible cancelación, el evento, uno de los más importantes en el mundo del deporte y la cultura, optó por seguir en marcha a pesar de la crisis sanitaria, sin imaginar las consecuencias que esto podría traer. Y es que, en las últimas horas, se ha dado a conocer que, el aplazamiento de un año de los Juegos Olímpicos por el brote de coronavirus, representará un costo de alrededor de unos 2 mil 700 millones de dólares, así lo informó el comité organizador.

MÁS NOTICIAS CÓMO ÉSTA:

Cifra que ha sido revelada después de finalizar una reunión en la que participaron Yuriko Koike, Gobernadora de Tokio, Seiko Hashimoto, Ministra de los Juegos Olímpicos, Yoshiro More, presidente del Comité Organizador, y Toshiro Muto, CEO del Comité, y que ha causado gran impacto debido a que, el pasado diciembre del 2019, estaba previsto que el costo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, representarán inicialmente la cantidad de 1,35 billones de yenes (es decir, alrededor de 12,969 millones de dólares). Este nuevo costo, que los organizadores prevén podría aumentar, ha sido estimado en 1,800 millones de dólares que representan la extensión del alquiler de los equipos y las sedes olímpicas, además de los gastos laborales extra, mientras que, la cantidad restante se le adjudica al costo de las medidas que se implementarán para evitar una infección tanto entre los atletas, así como entre los espectadores.

Aunque esto no ha sido confirmado, se habla de que este nuevo costo sería repartido entre el gobierno japonés, la alcaldía de Tokio y el Comité Organizador del país asiatíco. Una distribución que deja fuera al Comité Olímpico Internacional (COI), quien al no ser parte del costo por aplazamiento, ha anunciado apoyará no aceptando el porcentaje sobre los ingresos que provienen de patrocinadores. Durante una rueda de prensa, Toshiro Muto, director general del comité de organización de Japón expresó: “Podría ser visto como muy caro o como la prueba de que hemos sido capaces de dominar los costos, depende de cómo se vea. Hemos hecho todo lo que podíamos para merecer la comprensión del público”, explicó el director.

El pasado mes de julio, cuando el evento más esperado del mundo, se encontraba en la incrusijada de cancelar o posponer, una parte importante de la opinión publica japonesa, demostró estar a favor de la cancelación. Por lo que, este sobrecosto podría ser de gran impacto en el país asiático. Sin embargo, a la par del anuncio de la nueva cifra, el Comité Organizador de Japón, expresó que se encuentran trabajando en unos Juegos Olímpicos menos ambiciosos, puesto que, han realizado una importante reducción en cuanto a las entradas gratuitas, es decir, existirán menos invitados oficiales, además de que intentarán reducir la inversión de pirotecnia; estrategias con las cuales, se podrían ahorrar hasta 240 millones de dólares.