Detienen a la modelo rusa Lilia Sudakova por asesinar a su marido

La modelo rusa Lilia Sudakova ha sido detenida y podría enfrentar hasta 15 años de prisión, pues se le acusa de haber asesinado a su marido, Sergey Popov, con un cuchillo de cocina. Según reportes locales, el hombre de 28 años coqueteó con otra mujer a quien conoció en un bar y decidió llevarla a su casa, en donde desató la ira de Lilia. Ante lo sucedido, la madre de la modelo de 26 años ha denunciado que su hija era víctima de violencia doméstica y que actuó en defensa propia después de haber estado casada con Popov por cuatro años. Se sabe que inmediatamente después del incidente, Lilia llamó a una ambulancia, que llevó a Sergey -de 28 años- a un hospital, en donde moriría horas más tarde. De momento, Sudakova, se encuentra detenida y en espera de que comience su juicio para determinar si se trató de un acto de defensa propia.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Se da a conocer la causa de la muerte del ex CEO de Zappos

La tragedia vuelve a golpear a la familia Getty: muere otro de sus herederos a los 52 años

Si bien, el nombre de Lilia puede no resultarte conocido, la modelo apareció en la portada de Vogue Rusia y en distintas publicaciones en Italia, China y Japón. En su país, su rostro era muy visto porque promovía una marca local de ropa, y en el ámbito profesional era conocida como Lila Sudakova. Según los reportes locales, la modelo confesó inmediatamente el haber apuñalado a su marido en el corazón y dijo a los investigadores que había sido un arranque de celos después de que él coqueteara con otra mujer. De momento, Lidia se encuentra en custodia de la policía por los próximos dos meses.

Ha sido la madre de la modelo quien ha ampliado las declaraciones de Lidia, explicando al periódico Komsomolskaya Pravda que Popov llevó a su casa a una mujer que había conocido en un bar y que esperaba que su esposa les preparara algo de comer. Según la mujer, Popov habría tomado a Lidia del cabello y golpeado las piernas, citando a otro testigo que se encontraba en el departamento. Aunque, según estas declaraciones, el hombre la soltó, regresó hacia ella cuando Lidia se encontraba cortando vegetales para una ensalada y fue en ese momento cuando se dio el incidente.

El misterio del extraño monolito de metal encontrado a la mitad del desierto de Utah

Las declaraciones de la madre

“La tomó del pelo. En ese momento, ella lo ahuyentó y accidentalmente le encajó el cuchillo…Cuando el testigo llegó (a la cocina) y vio cómo estaba, mi hija estaba temblando toda. Lilia es una víctima, fue defensa propia. Era un amor tan enfermo. Todo pasó por accidente, fue un accidente”, dijo la madre de la modelo al periódico ruso.

“El hecho de que él la haya golpeado antes, que fuera déspota, esto no le importa a nadie. Nadie toma en cuenta los hechos. Ella no estaba apuntando a él. Ella lo hizo accidentalmente, él murió. No sé cómo va a vivir mi hija sabiendo lo que hizo. Ella es vulnerable y esto la va a derrumbar. Ojalá haya la posibilidad de una sentencia mínima, esto es tan injusto”, finalizó. La madre no es la única que ha hecho referencia a la violencia que Lilia vivía, una de sus amigas estilistas ha confirmado esta situación.