¿Quieres ganar 50 mil pesos por ver películas de Navidad? Esta oferta de trabajo podría interesarte

¿Eres amante de la Navidad y de las películas que giran en torno a ella? Pues la empresa Reviews.org, un sitio de internet dedicado a las recomendaciones de productos electrónicos, de tecnología y plataformas de streaming, está buscando a la persona ideal, con el espíritu navideño perfecto para realizar una importante labor. Así es que, si estás en búsqueda de trabajo y de verdad tienes una fascinación especial por la temporada de fiestas de fin de año, esta puede ser la oportunidad de tus sueños. Lo mejor de todo, es que ¡te pagarán por amar la Navidad!

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El sitio de reseñas ha lanzado una convocatoria muy especial, pues está en búsqueda de la mejor película navideña disponible en las plataformas de streaming más populares. Así que el trabajo solo consiste en sentarte a ver una película navideña al día, durante 25 días y llenar un simple cuestionario. El sueldo que ofrece Reviews.org es de 2 mil 500 dólares (50 mil pesos mexicanos aproximadamente) y una suscripción anual a siete plataformas de video, entre ellas: Netflix, Amazon, Prime, HBO Max y Disney +.

Eso no es todo, pues aquella persona que sea elegida para esta importante labor podrá presumir en su currículo de haber ostentando el puesto de Chief Holiday Cheermeister (Jefe de animadores de las fiestas de fin de año), que si bien, por sí solo no dice mucho a primera vista, seguro se verá muy bien y atractivo entre tus otras experiencias laborales, por lo que podría ser el parteaguas para encontrar el trabajo de tus sueños.

Si actualmente tienes empleo y estás interesado en participar en este reclutamiento tan atractivo, no te preocupes, pues es perfectamente compatible con otros trabajos y lo podrás realizar una vez que hayas terminado tu jornada de labores, o bien, como Reviews.org lo ha señalado en su convocatoria, a modo de broma -obviamente-: “puedes ver muchas películas mientras trabajas desde casa”.

¿Qué se necesita para postularte?

Los requisitos son muy simples y casi cualquiera lo podría cumplir. Para empezar, tienes que ser mayor de 18 años, contar con una televisión o cualquier otro dispositivo electrónico en el que puedas utilizar plataformas de streaming. Además, la convocatoria específica que debes tener un amor por la Navidad muy especial y ser del tipo de personas que desde antes de que inicie diciembre ya tiene el arbolito listo en su casa. Sin embargo, esto último no será un requisito obligatorio y con que te gusten las películas navideñas bastará, pues tendrás que ver títulos como: Polar Express, Elf, Home Alone, Love Actually o El Grinch, entre otras. Eso sí, hay que tener presente que, aunque este trabajo lo puedes realizar en cualquier parte del mundo, es indispensable para aplicar tener permiso para trabajar en Estados Unidos. La convocatoria se cerrará el próximo 4 de diciembre a las 23:59 horas y se anunciará al ganador del trabajo tres días después, es decir, el 7 de diciembre, a través de su canal de Yotube.