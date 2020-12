Lewis Hamilton ha dado positivo a Covid-19

A punto de concluir la emocionante temporada 2020 de la Fórmula 1, la penúltima cita que se disputará este próximo fin de semana en el circuito exterior de Sakhir en Bahréin, una lamentable noticia se ha apoderado de todos los titulares, y es que, el siete veces campeón del mundo, el piloto británico, Lewis Hamilton, ha dado positivo en Covid-19. Un resultado que lo obliga a dejar su histórico récord de 256 carreras disputadas seguidas. A pesar de que la FIA ha buscado mantener duros protocolos de seguridad ante la pandemia por coronavirus, Hamilton es el tercer piloto en contraer la enfermedad en lo que va de la temporada, después de Lance Stroll, y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien el pasado julio no pudo correr en el Gran Premio de Bretaña.

Ante la triste noticia, Mercedes-AMG Petronas F1 Team explicó a través de un comunicado que Hamilton fue sometió a tres pruebas de detección de Covid-19 la semana pasada, dando un resultado negativo en todas, con la prueba siendo realizada el domingo por la tarde durante el circuito Internacional de Bahréin, donde el piloto de 35 años de la escudería, Mercedes, ganó el Gran Premio. Sin embargo, este lunes, Hamilton presentó síntomas leves por lo que fue sometido a una cuarta prueba, en la que se confirmó su positivo.

Tras darse a conocer que Lewis Hamilton no será parte de la penúltima cita de la F1, el piloto inglés emitió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, en el cual no solo externó su enorme tristeza, sino también, compartió detalles de su estado de salud actual: "Hola, chicos. Estoy destrozado por no poder correr este fin de semana. Desde que comenzamos la temporada en junio, mi equipo y yo hemos tomado todas las precauciones necesarias posibles y hemos seguido las reglas en todos los lugares en los que hemos estado para mantenernos a salvo. Desafortunadamente, aunque di negativo en tres test la semana pasada, me levanté ayer por la mañana con síntomas leves y pedí otro test, que salió positivo. Inmediatamente me he puesto en aislamiento por 10 días”.

El piloto británico finalizó su mensaje, invitando a sus seguidores a no bajar la guardia ante la crisis sanitaria diciendo: ”Estoy destrozado por no poder correr este fin de semana, pero mi prioridad es seguir los protocolos y recomendar a los demás protección. Tengo mucha suerte de encontrarme bien, sólo síntomas leves. Haré lo mejor que pueda para mantenerme en forma y saludable. Por favor cuiden a los suyos ahí afuera. Nunca se puede tener suficiente cuidado. Son tiempos complicados para todos y tenemos que asegurarnos de cuidarnos a nosotros y a los demás. Mantengámonos positivos".

A unas cuantas horas de darse a conocer que Hamilton no participará en el Gran Premio de este fin de semana, la especulación por quien podría ocupar su lugar ha comenzado. Sin embargo, Mercedes-AMG Petronas F1 Team ha expresado que aún no está confirmado el nombre del piloto que ocupará el lugar del campeón, pero esperan que los fanáticos de la F1 brinden el mismo apoyo al piloto que conduzca por su escudería junto a Valtteri Bottas.

¿Hamilton podrá estar en la última carrera de la temporada 2020?

Hasta el momento, Hamilton cuenta con un amplio margen en la clasificación, ocupando el primer lugar en la tabla con 322 puntos, seguido por su compañero de escudería Valtteri Bottas que tiene 201, mientras que el tercer lugar lo ocupa Max Verstappen con 189 puntos. Sin embargo, ante la situación, la Fórmula 1 ha explicado que Lewis Hamilton debe presentar una prueba de Covid-19 negativa para poder regresar al paddock, por lo que, su participación en la última carrera de la temporada que se celebrará en Abu Dabi, podría estar en duda.