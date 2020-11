Elon Musk supera la fortuna de Bill Gates y se convierte en el segundo hombre más rico del mundo

El 2020 sin duda ha sido un año lleno de constantes cambios, mientras una gran mayoría de las personas en el mundo han resentido la llegada de la pandemia por coronavirus, algunos magnates empresarios han vivido estos meses atípicos como su año con mayor éxito. Tal y como ha sido para el empresario Elon Musk, quien dio la bienvenida a su primer hijo a mediados de mayo, un mes que ha quedado marcado no solo en la historia personal del Musk, sino en la del planeta, pues recordemos que gracias a su empresa SpaceX, el pasado 30 de mayo, Estados Unidos volvió a despegar un viaje espacial, después de 9 años. Sin embargo, los éxitos para Elon parecen no parar, pues en las últimas horas, un repunte en su compañía de autos eléctricos, Tesla, incrementó aún más, su ya ostentosa fortuna alcanzando los 127,900 millones de dólares, una cifra que lo ha colocado como el segundo hombre más rico del mundo, superando a Bill Gates y solo por detrás de Jeff Bezos.

Según el listado de los hombres con las fortunas más acaudaladas de Bloomberg Billionaires, el excéntrico empresario también fundador de PayPal, ha sumado 100,300 millones de dólares a su patrimonio en solo lo que va del 2020. Una fortuna de la cual, al menos tres cuartas partes ella se estiman en acciones de Tesla, que estas a su vez, en los últimos meses, han multiplicado su precio hasta por cinco veces. Con este reciente hito, Musk ha desbancado y mandado al tercer lugar a Bill Gates, siendo esta, la segunda vez en los últimos ocho años que el empresario cofundador de Microsoft se sitúa por debajo de los primeros dos lugares.

El empresario comenzó el año ocupando el lugar 35 de la famosa lista de millonarios, y hoy, once meses después, ha logrado colocarse en el segundo puesto. Esto, gracias al exitoso crecimiento de sus empresas, pues en lo que va del año, SpaceX ha crecido alrededor del 365%. Mientras que, las acciones de Tesla han cerraron una buena jornada en el mercado bursátil, aumentando las acciones de la empresa por encima de un 525%.

La vida de un millonario

Elon Musk nació en Sudáfrica, lugar en el que pasó gran parte de su infancia y adolescencia -y que fue testigo de su primer invento-. Cuando el cofundador de Tesla, tenía apenas diez años, aprendió a programar, una habilidad que le permitió desarrollar y vender dos años después su primer videojuego llamado Blastar. A pesar de que Elon creció demostrando ser un niño brillante, la situación en su escuela y hogar no eran del todo color de rosa, razones por las que, cinco años después, Musk tuvo que mudarse a Canadá, lugar donde creció su mamá.

El magnate estudió la carrera en Economía y Física de la Universidad de Pennsylvania, para más tarde comenzar un doctorado en Stanford, sin imaginar que lo dejaría en menos de 15 días para fundar Zip2, su primera empresa que años después vendió por 300 millones de euros. Sin embargo, esta primera experiencia solo fue el trampolín para escalar grandes triunfos, puesto que, su siguiente movimiento lo llevó a crear X . com, un banco online que le trajo ganancias de más de 160 millones de euros.

Con el ahorro de sus ganancias de ensueño, Elon decidió fundar SpaceX, y más tarde Solarcity, esta segunda, una empresa que se ha apoderado del mercado estadounidense en cuanto a paneles solares. Aún no satisfecho con su gran legado, Elon dio la bienvenida a Tesla y a The Boring Company, dos importantes empresas tecnológicas, que han sido pieza clave en la fortuna del magnate. Sin embargo, el ahora, segundo hombre más rico del mundo, no se detuvo ahí, y sumó al grupo, Neuralink, una compañía de nanobiotecnología. Sin duda, Elon se ha encargado de construir un legado muy prometedor, que bien podría continuar dando sorpresas.