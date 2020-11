Un ‘error’ hizo que se encontrara la dosis ideal de la vacuna de AstraZeneca

Después de los anuncios de Pfizer y de Moderna, la expectativa estaba puesta sobre AstraZeneca y la Universidad de Oxford, en la carrera para encontrar una vacuna segura y efectiva contra el Covid-19. Aunque la semana pasada se daba un adelanto de los resultados, pero de las dos primeras fases y se anticipaba que no estaría a tiempo antes de que acabara el año, este lunes las buenas nuevas llegaron con el anuncio de un 70% en promedio de efectividad -90 en una versión y 62 en la otra-. Lo que nadie esperaba es que la farmacéutica daría a conocer que lo que en un principio fue considerado un ‘error’, en realidad fue la clave para dar con una dosis más efectiva, pues encontraron que media dosis era mejor que dar la cantidad completa que tenían contemplada.

Al dar a conocer su efectividad, sorprendió que se dieron dos números diferentes, y aunque en un principio no era tan fácil entenderlo, esta equivocación lo deja muy claro. El director de investigación de AstraZeneca, el Dr. Mene Pangalos, reveló que fue por accidente que se encontró esta mejora: “La razón por la que tuvimos la media dosis fue serendipia”, reporta The Guardian. ¿Cómo sucedió esto? Los investigadores notaron que los voluntarios tenían efectos secundarios mucho más bajos de los que se anticipaban, “Así que regresamos y revisamos…y nos dimos cuenta de que se les había reducido la dosis de la vacuna a la mitad”.

En vez de volver a comenzar todo el estudio, ese grupo de voluntarios recibió al principio media dosis y la segunda se les administró como se tenía programado. Un segundo grupo recibió las dos dosis completas como se tenía planeado. Sorprendentemente, el grupo que recibió media dosis fue el que presentó el 90% de efectividad, mientras que el que tuvo la administración completa y como estaba planeada, solo presentó el 62%. En un descubrimiento muy afortunado, lo que parecía una equivocación acabó siendo la clave del éxito: “En esencia, es como llegamos a hacer la (prueba) de media dosis/dosis completa. Sí, fue un error”, dijo a Reuters.

Aunque todavía no tienen claro por qué sucedió esto, la Profesora Sarah Gilbert, quien ha lidereado el proyecto desde la Universidad de Oxford ha dicho: “Podría ser que al dar una dosis pequeña de la vacuna para comenzar y después dar una cantidad mayor, es una mejor forma de incitar la acción del sistema inmune y darnos una respuesta inmune más fuerte y una respuesta inmune más efectiva”.

Por su parte, el Profesor Andrew Pollard, director del Oxford Vaccine Group e investigador en jefe del estudio dijo: “Lo que no sabemos en este momento es si la diferencia está en la cantidad o en la cantidad de respuesta inmune. Y eso es algo que vamos a estar investigando en las próximas semanas”.

¿Qué sigue en este proceso?

Todo apunta a que esta vacuna se recomendará en esa modalidad, con la primera toma siendo solamente de media dosis y la segunda con una dosis completa. La buena nueva es que así, las cantidades podrán alcanzar para más personas, pues no se está hablando de dos dosis completas. A pesar de que se tiene esta información, el estudio no está todavía completo y no lo estará sino hasta en las próximas semanas, cuando se aplicará para el permiso que permita comenzar la vacunación, lo que se espera pueda ser en diciembre. Éstas son muy buenas noticias para nuestro país que, gracias al convenio hecho por la Fundación Carlos Slim, tendrá acceso a esta vacuna.