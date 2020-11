Pfizer solicita una licencia de emergencia para su vacuna

Todo va de acuerdo al calendario en la búsqueda de una vacuna contra el Covid-19 que pueda dar un respiro al mundo. Tal como se anticipaba desde hace algunas semanas, después de que Pfizer diera el anuncio de la efectividad de su vacuna, y que hace unos días diera un segundo aviso ajustando la cifra a un 95%, la farmacéutica está buscando ya el permiso de emergencia de la FDA en Estados Unidos. Esto significa que ha dado el primer paso para comenzar la vacunación en los grupos de más alto riesgo, que se considera serán aquellos que trabajan en la primera línea con los pacientes de Covid-19. Siguiendo puntualmente los pronósticos que se hacían hace un par de meses, antes de que termine este mes, la primera vacuna ha sometido su petición a la Food and Drug Administration, la cual se espera tarde un par de semanas en hace un análisis para que a mediados de diciembre se pueda comenzar la vacunación.

¿Qué pasará después? Un comité de la agencia analizará y determinará si la vacuna es segura para comenzar su distribución. Se cree que este proceso podría ser bastante rápido, considerando que autoridades de Estados Unidos, de Reino Unido y de Europa han estado monitoreando todo el desarrollo, por lo que ya conocen cómo funciona. Eso sí, aplicar en Estados Unidos es un gran paso para poder distribuirse alrededor del mundo.

Ayer, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, declaró que una vez que se reciba la licencia, en 24 horas las dosis de la vacuna que están listas se distribuirán por Estados Unidos. Esto es una buena noticia para nuestro país, pues según el Canciller Marcelo Ebrard, México ya ha negociado un cargamento a esta farmacéutica -distintos medios hablan de 34 millones de dosis-, aunque no se sabe aquí en qué momento llegará y cuándo dará el permiso el órgano correspondiente -la Cofepris- para su aplicación. En Estados Unidos se habla de un primer cargamento de 20 millones de dosis, lo que equivale a 10 millones de personas vacunadas antes del próximo año -de una población total de 328 millones de habitantes-.

AstraZeneca anuncia avances en su vacuna, pero los expertos no esperan que esté lista este año

La siguiente en fila para realizar este proceso es la vacuna de Moderna, que seguramente está a momentos de solicitar su propio permiso de emergencia para distribuir en el país vecino sus primeras 20 millones de dosis. En este caso, Ebrard ha dicho que se encuentran en pláticas con el laboratorio, pero todavía no ha confirmado la compra, todo dependerá de la decisión del gobierno pues ésta entra como parte del convenio de la OMS.

Todavía no es momento de echar campanas al viento

“Cuando la caballería viene en camino, no dejas de disparar”, han sido las elocuentes palabras con las que el Dr. Anthony Fauci ha expresado que el que la vacuna esté más cerca que nunca, no significa que es momento de bajar la guardia. Y es que en más de una ocasión se ha advertido que hasta que la vacunación de la mayoría de la población no sea una realidad, las armas de ataque contra la pandemia son el uso del cubrebocas, el lavado de manos y el distanciamiento social.