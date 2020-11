Contra el Covid-19 AstraZeneca anuncia avances en su vacuna, pero los expertos no esperan que esté lista este año Después de los logros de Pfizer y Moderna, parece que la vacuna de la Universidad de Oxford no estará lista para comenzar a distribuirse el próximo mes

Después de un par de semanas de buenas nuevas en cuanto a la búsqueda de la vacuna del Covid-19 se trata, el laboratorio que faltaba entre las tres más avanzadas parece no tener el adelanto que se esperaba. Con la vacuna de Moderna anunciando casi un 95% de efectividad y apuntándose a una próxima solicitud de un permiso de emergencia, y la de Pfizer igualando este resultado con la intención de pedir la licencia de emergencia a la FDA para salir en diciembre con 20 millones de dosis cada una, parece que para la de AstraZeneca se tendrá que esperar más. A través de The Lancet, se han dado a conocer los resultados apenas de su segunda fase de pruebas, con lo que expertos británicos aseguran que no se espera que esté disponible para antes de navidad como se creía.

Esto se deriva de que los científicos encargados del estudio han apuntado a que no creen tener los resultados necesarios para solicitar sus permisos sino hasta diciembre. El director del Oxford Vaccine Group, el Profesor Andrew Pollar, apunto a que aunque están optimistas con conseguir resultados favorables antes de la navidad, los procedimientos para conseguir licencias y a partir de esto comenzar con su distribución, depende de las autoridades y podría darse semanas después, por lo que se estaría hablando de principios del próximo año.

Las buenas noticias que se leyeron en la publicación médica, fueron que en la segunda fase del estudio se analizó la respuesta ya no solamente en candidatos jóvenes, sino que participaron adultos mayores, y se logró demostrar que la respuesta inmunológica se dio exitosamente, de la misma manera que en la primera fase. Además, se sabe también que funciona en las personas que tienen enfermedades que los someten a los grupos de riesgo del Covid-19.

Debido a que los resultados que se dan son de la segunda fase (a pesar de que en la práctica ya se encuentran en la tercera), es imposible que den a conocer el porcentaje de efectividad que tiene esta vacuna, como ya lo han hecho las otras dos que se están trabajando en Estados Unidos. Lo que sí se sabe es que los candidatos desarrollaron anticuerpos efectivos 28 días después de la primera dosis, los cuales fueron reforzados con la segunda.

¿Por qué esta vacuna es tan importante?

En México hay gran expectación en cuanto a esta vacuna debido al acuerdo que se realizó entre la farmacéutica y la Fundación Carlos Slim, a través del cual, en nuestro país se producirán dosis de la vacuna para distribuirse en Latinoamérica en caso de ser aprobada. Pero México no es el único país a la expectativa de buenas nuevas en cuanto a esto, en Gran Bretaña -país donde se está haciendo todo el trabajo de investigación- se han encargado 100 millones de dosis, esto significa que la mayoría de la población británica quedaría protegida -con 66 millones de habitantes que necesitan 2 dosis cada uno-. De hecho, se cree que con esta cifra, se conseguiría la inmunidad de rebaño, que como se advirtió, en este caso solo se podría lograr a través de una vacuna.