Gordon Ramsay y su emotivo mensaje por el fallecimiento del concursante de Masterchef Junior

La trágica historia de Ben Watkins, competidor de Masterchef Junior (como se llama en Estados Unidos), ha terminado de forma por demás dolorosa. En septiembre del 2017, el joven cocinero vivió el terrible episodio de la muerte de sus padres, con su papá disparándole a su mamá para después quitarse la vida, parecía que eso era lo peor que viviría, hasta que fue diagnosticado con una extraña forma de cáncer que acabaría con su vida con tan solo 14 años. Durante año y medio, Ben luchó contra la enfermedad por la que murió el pasado lunes, según se dio a conocer en el Chicago Tribune. Ante estas duras noticias, Gordon Ramsay, quien es juez y conductor del programa de cocina, compartió un sentido mensaje en su memoria.

“Perdimos a un maestro de la cocina de Masterchef Junior hoy. Ben, fuiste un increíblemente talentoso cocinero y un jovencito aún más fuerte. Tu corta vida tuvo tantos duros golpes, pero siempre perseveraste. Adoré nuestro tiempo cocinando y riéndonos juntos en el set. Hoy tengo el corazón roto por haber perdido a mi amiguito, le mando todo mi amor a toda la familia de Ben Watkins por esta terrible pérdida”, escribió Gordon junto a una imagen del joven competidor.

La familia del joven cocinero compartió la triste noticia de su fallecimiento. “Nuestro Ben se fue a casa con su madre esta tarde después de una batalla de un año y medio contra el cáncer. Después de perder a sus padres en septiembre del 2017, nos maravillamos con la fuerza de Ben, su valor y amor por la vida. Nunca se quejó. Ben fue y siempre será la persona más fuerte que conozcamos. Cuando la extraña enfermedad de Ben fue compartida con el mundo, estaba tan conmovido por el desbordante amor que recibió de cada rincón del mundo, especialmente de aquí, su pueblo natal, Gary, Indiana. No podemos agradecer lo suficiente por tener a nuestra familia en sus oraciones y por todo lo que han hecho por nosotros. Ben sufrió más de lo que debía en sus catorce años en este mundo, pero nos consuela que su sufrimiento por fin se haya acabado y en que, al final, Ben sabía que era amado por tantos”, escribieron en un mensaje en una página de GoFundMe.

El año pasado, poco antes de que cumpliera 13 años, Ben fue diagnosticado con un histiocitoma fibroso angiomatoide, que es un tumor que es muy poco frecuente en niños y adultos jóvenes, suele aparecer en tejidos blandos y tiene bajas probabilidades de ser maligno. Desgraciadamente, en el caso de Ben, el tumor del tamaño de una pelota de golf que le fue encontrado en el cuello fue de este tipo, y tuvo que ser sometido a quimioterapia pues había hecho metástasis en pulmones, columna y hombro, según el Chicago Tribune.

La primera tragedia de su vida

Si la batalla contra el cáncer no fue nada fácil, la primera gran tragedia que Ben vivió no fue menos sencilla. En 2017, cuando acababa de filmar la sexta temporada de Masterchef Junior, el padre de Ben disparó a su esposa para después quitarse la vida, en lo que la policía denominó un asesinato-suicidio. Según la entrevista que la abuela de Ben y su tío dieron al Chicago Tribune, no vieron signos de violencia doméstica que los alertaran de este terrible desenlace. Se encontraban en pláticas de divorcio, pero todavía estaban juntos al momento de lo sucedido. La participación de Ben en el programa se transmitió después de este crimen. Rápidamente, el público se enamoró del chico que para entonces ya estaba en custodia de su tío. Con tan solo 11 años, el público decidió apoyarlo, reuniendo 30,000 dólares en un fideicomiso que pudiera ser usado para su crianza.

