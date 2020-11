Tras varios intentos y 14 hijos varones, una pareja logra tener a su primera niña

Dicen que la esperanza es lo último que muere y en el caso de Jay y Kateri Schwandt, un matrimonio de Estados Unidos que lleva junto más de 30 años, aplica a la perfección. Y es que tras 15 intentos y 14 hijos varones, la pareja comenzaba a perder la esperanza, sin embargo, el 2020 trajo consigo un hecho muy importante para todos los miembros de esta familia: en camino venía la primera hija mujer del numeroso clan. “Estamos encantados y más que emocionados de agregar a Maggie Jayne a nuestra familia. Este año ha sido memorable en tan distintas formas y por muchas razones, pero Maggie es el mejor regalo que podamos imaginar”, dijo Jay a la prensa local.

La pequeñita nació en el hospital de Mercy Health Saint Mary‘s Hospital en Grand Rapids, en el Estado de Michigan, en donde los orgullosos padres de 45 años poseen una hermosa granja de más de 80 hectáreas, en donde se han asentado y criado a sus 14 hijos. La familia ha adquirido popularidad a lo largo de estos años debido a la forma en la que ha crecido su clan, por lo que incluso tienen su propio canal de Youtube, en donde comparten algunas de sus aventuras como familia.

De acuerdo con declaraciones hechas a medios locales, ambos padres han podido cumplir con sus obligaciones parentales gracias a que ambos tienen exitosas carreras profesionales. Jay es abogado y propietario de un negocio, mientras que Kateri estudió trabajo social y actualmente se desempeña como psicóloga.

Cuando la familia se enteró del embarazo de Kateri, se imaginaron que nuevamente tendrían un varón entre los 14. Sin embargo, la sorpresa fue grande cuando descubrieron que se trataba de una niña. De hecho, uno de sus hijos reveló que sus padres sufrieron un poco para elegir el nombre de su hermanita, además de que toda la ropa que tenían lista para heredar directamente de sus hermanos menores es color azul o masculina. Su hijo mayor se llama Tyler y tiene 28 años, el más pequeño es Finley y tiene dos años. Zach, Drew, Brandon, Tommy, Vinny, Calvan, Gabe, Wesley, Charlie, Luke, Tucker y Francisco, son el resto de los hijos de la pareja.

La historia de amor de Jay y Kateri Schwandt

La pareja se conoció durante su infancia, cuando ambos cursaban el primer año. Sin embargo, con el paso del tiempo supieron que estaban destinados a estar juntos para siempre y comenzaron un noviazgo. Jay y Kateri decidieron casarse en 1993 y asistieron a la misma universidad. De hecho, antes de casarse, la pareja ya tenía tres hijos.

Desde entonces, el matrimonio no ha hecho más que disfrutar de su enorme familia y aunque no han revelado si tiene planes de ‘cerrar la fábrica’, están conscientes y orgullosos de que a cada uno de sus 15 hijos les han dado lo mejor de ellos. Cuando llegó a sus vidas su hijo número 14, en 2018, Keteri explicó al programa Today que su “fe juega un papel importante” a lo hora de criar tantos niños, por lo que han procurado que todos hayan recibido la misma atención por igual. “Si un día hubiéramos sentido que alguno de nuestros hijos no recibiera la misma atención que los otros, hubiéramos parado”.