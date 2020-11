Los tres reveses que Trump sufrió en su intento de desestimar las elecciones

Se sabía que era un camino que no llevaría a ningún lado, pero aún así, Donald Trump se ha querido enfrascar en una lucha legal para buscar desestimar los resultados de las elecciones electorales en las que al no encontrarse ganador, ha denunciado un fraude. Desde que se dio a conocer que los números no le favorecían, comenzó con una serie de acusaciones y especulaciones de las que al día de hoy no ha dado evidencia. Ante esta situación, dos días después de su primera aparición tras el anuncio de la victoria de Joe Biden, y justamente antes de que diera su primera conferencia en la Casa Blanca tras su derrota, el mandatario ha sufrido tres reveses legales en su búsqueda de aferrarse al poder.

En Michigan, en donde se entregan 16 valiosos puntos electores, el Juez de Circuito de Detroit, Timothy Kenny, determinó que en caso era ‘no creíble’. “Ninguna denuncia formal se ha levantado…La interpretación del denunciante de los eventos es incorrecta y no creíble”, según reporta Detroit News. Esto significa que, por lo menos, en la ciudad más poblada de aquel estado, eso de un fraude no es ni siquiera una probabilidad. De ahí que el juez negara al equipo de Trump el recuento de votos en el Wayne County.

En este mismo tenor, en Arizona, que otorga 11 de los 270 puntos electorales que se necesitan para determinar a un nuevo presidente en Estados Unidos, los abogados de Trump han dejado de solicitar el conteo manual de los votos después de que se diera el triunfo a Biden. La demanda fue abandonada, pues la ventaja del demócrata es tal que ya no se haría una diferencia con los votos restantes.

Por último, en Pennsylvania -donde se otorgan 20 importantes votos electorales-, la firma de abogados que lo representaba -Porter Wright Morris & Arthur- ha decidido dejar de trabajar con Trump. Como si esto no fuera suficiente, a unas horas de que acabe el día, el reconteo que se está realizando en Georgia -que otorga 16 votos electorales- apunta a que volverá a dar la victoria a Biden. Con estos triunfos, se calcula la victoria de Biden con una apabullante cifra de 306 votos electorales sobre 232 de Trump -esto, si mantiene la proyección de Carolina del Norte-.

La reacción de su equipo de trabajo

A pesar de que los números no mienten, el equipo de Trump sigue manejando la retórica en la que aseguran que se preparan para un segundo mandato y apuntando a un fraude electoral del que todavía no entregan pruebas. Ahora, los rumores apuntan a que tan pronto se anuncie oficialmente el triunfo de Joe Biden, Trump anunciaría su candidatura para el 2024. Eso sí, para que esto pase, tendría que ceder el poder primero. De forma oficial, en la conferencia de prensa que otorgó esta tarde desde la Casa Blanca, abandonó el estrado sin responder preguntas después de que hablara sobre la situación del Covid-19 en Nueva York, enfrentándose al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.