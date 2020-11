El nuevo gobierno estadounidense propone cerrar todo el país durante seis semanas

En el número mundial por casos de contagio de Covid-19, Estados Unidos representa un poco más del 20% de los infectados, al registrar hasta el momento 10,474,012 personas con el virus. Y es que, desde hace algunos meses el país norteamericano se ha visto severamente golpeado por la pandemia, manteniéndose a la cabeza de los países con más casos y víctimas mortales. En una férrea batalla por erradicar el coronavirus, el Dr. Michael Osterholm, el nuevo asesor del Covid-19 del equipo de transición del presidente electo, Joe Biden, ha sugerido que EUA debería entrar en un bloqueo nacional durante cuatro a seis semanas, con el objetivo de combatir de manera estricta el aumento en los casos.

El Dr. Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, explicó este miércoles que él cree que cerrando negocios a nivel nacional, durante un mes o mes y medio, podría Estados Unidos bajar considerablemente las cifras de personas hospitalizadas, así como los registros de nuevos casos y sobre todo los números rojos en cuanto a fallecidos. Hablando sobre la economía, el mandatario experto en salud pública aseguró que si el país norteamericano pide prestado el dinero para pagar los salarios mientras un sinfín de empresas se ven obligadas a cerrar, esta no sufriría los estragos. Es decir, el asesor de Biden, confía en que la economía de EUA se puede reactivar antes de la distribución de una vacuna, incluso si el país permanece cerrado por algunas semanas. Además, el Dr. Osterholm ha dicho que el bloqueo del país, podría poner a Estados Unidos en una línea con países como Nueva Zelanda y Australia, donde sus estrictos confinamientos han dado como resultado el registro máximo de hasta diez casos por día.

Los llamamientos por parte del Dr. Osterholm, se han dado poco después de informarse que Estados Unidos registró nuevas cifras récord en cuanto a pacientes con Covid-19 hospitalizados al sumar un poco más de 65 mil, mientras que, el número de contagiados alcanzó los 144,133, ambos datos se han producido en tan solo 24 horas. “Podríamos pagar un paquete ahora mismo para cubrir todos los salarios, salarios perdidos para trabajadores individuales, perdidas para pequeñas o medianas empresas, gobiernos municipales, estatales o de condados. Podríamos hacer todo eso”, comenzó explicando el mandatario de salud pública durante una entrevista con CNBC, para agregar: "Si hiciéramos eso, entonces podríamos encerrarnos durante cuatro o seis semanas. El problema con el cierre de marzo a mayo fue que no fue uniforme ni estricto en todo el país. Por ejemplo, Minnesota considera que el 78 por ciento de sus trabajadores es esencial. Para ser eficaz, el bloqueo tiene que ser lo más completo y estricto posible”, dijo el Dr. Osterholm.

A principios de esta semana, el Dr. Osterholm advirtió que si el país norteamericano no tomaba medidas drásticas, los próximos meses podrían convertirse en el periodo más oscuro de la pandemia. La sugerencia de un cierre total del país, por parte del asesor de Biden, rápidamente acaparó los titulares, por lo que, a nadie tomó por sorpresa que el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), y uno de los principales miembros del equipo de trabajo que se ocupa de la pandemia en los Estados Unidos, se pronunciara este jueves, diciendo:

"Nos gustaría mantenernos alejados de eso porque no tenemos ganas de encerrar al público estadounidense”, comenzó explicando Fauci, a través del programa de noticias, Good Morning America, para agregar: “No necesariamente tienes que cerrar todo. La mejor estrategia opuesta al bloqueo es intensificar las medidas de salud pública antes de bloquear. Si puedes hacerlo bien, no tienes que dar ese paso... que tiene tantas implicaciones tanto psicológicas como económicas. La ayuda está en camino. Las vacunas van a tener un gran impacto positivo”. La aparición del director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), se produjo el mismo día que los números rojos en cuanto a víctimas mortales registraron 1,893 fallecidos, una cifra que no se veía desde el pasado 08 de mayo.