Joe Biden considera que la negativa de Trump a reconocer su triunfo es una 'vergüenza'

El triunfo de Joe Biden en las pasadas elecciones de Estados Unidos ha puesto a celebrar a muchas personas en todo el mundo. De hecho, el candidato demócrata y su vicepresidenta, Kamala Harris, ya tuvieron su primera celebración el sábado pasado en Delaware, desde donde lanzaron inspiradores mensajes y llenaron a la nación americana de esperanza. Sin embargo, el todavía presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que buscaba reelegirse en esta elección, hasta el momento no ha reconocido su derrota y por ende el triunfo de su contrincante, alegando un posible fraude electoral que hasta ahora no ha podido comprobar. Precisamente sobre esta postura, es que el presidente electo se ha pronunciado recientemente, restando un poco de importancia a la actitud de Trump y asegurando que es un poco “vergonzosa”.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una conferencia de prensa celebrada este martes 10 de noviembre, que Biden se refirió a la negativa de Trump a reconocer su triunfo y a las acusaciones que ha hecho a través de sus portavoces y en su perfil de Twitter, asegurando que su actitud es “vergonzosa y que no ayudará a su legado”. Por otro lado, también aseguró que la postura del actual presidente de los Estados Unidos no afectará la transición del poder. “El hecho de que ellos no estén dispuestos a admitir que ganamos a estas alturas no tiene muchas consecuencias en la planificación de lo que podremos hacer entre ahora y entonces”, dijo convencido.

En ese mismo sentido, el demócrata aseguró que no emprenderá acciones legales en contra de Trump para presionarlo a aceptar el resultado de la elección, así como a reconocer el triunfo del candidato demócrata. “No veo la necesidad, francamente”, expresó. Y para dejar en claro que está abierto a dialogar con el presidente expresó: “Señor presidente, espero con ansias hablar con usted”.

Biden también hizo referencia a las declaraciones que recientemente hizo el actual secretario de estado, Mike Pompeo, en las que aseguró que la transición se daría solo para un segundo mandato de Trump, mismas que Joe ha desestimado. “Me siento confiado en que vamos a poder colocar a Estados Unidos nuevamente en el lugar de respeto que tenía antes”, afirmó el demócrata en Wilmington, en el estado de Delaware, donde se encuentra la base de su equipo.

Un llamado a la unidad

Luego de una larga jornada electoral, que incluso se extendió por cuatro días, Joe Biden por fin fue proyectado como el ganador de las elecciones del pasado 3 de noviembre, una noticia que se esperaba se confirmara ese mismo día y que no sucedió hasta el pasado 7 de noviembre. Tras confirmarse la tendencia a favor del candidato demócrata, los festejos no se hicieron esperar e incluso esa misma noche Biden, acompañado de su familia, y de Kamala Harris, su vicepresidenta, emitió su primer mensaje como presidente electo. “El pueblo de esta nación ha hablado. Nos han dado una clara victoria. Una victoria convincente, una victoria para el pueblo. Hemos ganado con la mayor cantidad de votos jamás emitida en la historia de este país", dijo el presidente electo emocionando a todos los presentes.

Por otro lado, dijo que buscará ser un mandatario de unidad y que trabajará por ganarse la confianza de todos sus ciudadanos, incluso de quienes no votaron por él. "Entiendo la decepción esta noche. Yo he perdido un par de veces, pero ahora démonos la oportunidad. Es momento de dejar la retórica, bajar la temperatura", pidió Biden a los votantes de Donald Trump. "No somos enemigos", agregó.