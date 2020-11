La OMS enfatiza que una vacuna no significa una solución instantánea del problema

Uno de los anuncios más esperados se ha dado esta mañana, con Pfizer dando a conocer el 90% de efectividad en su vacuna, resultados de la fase 3 del estudio, lo que seguramente significará en algunas semanas más una búsqueda de un permiso para comenzar la vacunación de los sectores en mayor riesgo. Hay que recordar que desde hace semanas se hablaba de la llegada de estos resultados, por lo menos por parte de Pfizer y Moderna, para comenzar a vacunar en diciembre. Las buenas nuevas han dado la vuelta al mundo, aunque la Organización Mundial de la Salud ha decidido tomar el anuncio con más cautela. Se ha advertido que una vacuna no representa una solución inmediata a la pandemia, mismo sentimiento que Joe Biden reflejó en su primera reunión con el gabinete que ha formado de expertos para combatir el Covid-19.

“Una vacuna es necesitada urgentemente para el control de la pandemia. Pero, como ustedes saben, no solucionará las vulnerabilidades de raíz. No hay una vacuna para la pobreza, el hambre, el cambio climático y la inequidad. Ésta no será la última crisis de salud global. Cuando la próxima llegue, ¿los titulares serán los mismos? ¿Se dirá que después de la pandemia del Covid-19, el mundo se lavó las manos, escribió reportes y no cambió nada? ¿O se dirá que el Covid-19 fue un punto de quiebre en la seguridad de la salud global y para la salud mundial?”, dijo el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Joe Biden, por su parte, tomó una postura similar al de la OMS ante el anuncio de la vacuna. En un comunicado en el que ya se lee su sello de presidente electo, escribió: “Anoche, mis consejeros de salud pública fueron informados de estas excelentes noticias. Felicito a los brillantes mujeres y hombres que ayudaron a producir este descubrimiento y darnos una causa tan grande de esperanza. Al mismo tiempo, es también importante entender que el final de la batalla contra el Covid-19 todavía está a meses de distancia. Estas noticias, vienen después de una agenda anunciada antes por los oficiales de la industria que vaticinaban la aprobación de la vacuna para finales de noviembre. Incluso si esto se lograra, y algunos estadounidenses fuera vacunados este año, tomará varios meses más antes de que haya una vacunación generalizada en este país”.

El mensaje continuó: “Es por esto que el director del CDC advirtió este otoño que por el futuro próximo, los cubrebocas siguen siendo el arma más potente contra el virus que la vacuna. Las noticias de hoy no cambian esta realidad urgente. Los estadounidenses tendrán que confiar en el cubrebocas, el distanciamiento, registro de contactos, lavado de manos y otras medidas para mantenerse seguros hasta el próximo año. Las noticias de hoy son muy buenas noticias, pero no cambian este hecho”.

Para finalizar, hizo referencia a los números locales: “Estados Unidos todavía está perdiendo a 1,000 personas al día por Covid-19 y ese número está subiendo, y continuará haciéndose peor a menos que hagamos un progreso con los cubrebocas y otras acciones inmediatas. Esa es la realidad por ahora, y por los próximos meses. El anuncio de hoy promete una posibilidad de cambio el próximo año, pero las medidas delante de nosotros se mantienen iguales por ahora”.

El anuncio de Pfizer

Ha sido el CEO de Pfizer, Albert Bourla, quien ha dado a conocer la esperada noticia a través de un comunicado: “Los resultados demostraron que nuestra vacuna basada en mRNA puede ayudar a prevenir el Covid-19 en la mayoría de las personas”. Eso sí, dejó claro que estos resultados todavía necesitan de mayor investigación para aplicar por un permiso de emergencia de la FDA para comenzar la vacunación.