'Puedo ser la primera... pero no seré la última', el importante mensaje del traje de Kamala Harris La senadora dio su primer discurso como vicepresidenta electa de los Estados Unidos con un traje blanco lleno de mucho significado

Sin duda alguna, Kamala Harris es una mujer que está dispuesta a hacer historia. Ya lo hizo al convertirse en la primera mujer en ser electa como vicepresidenta de Estados Unidos, además de ser la primera persona negra y la primera de orígenes del sur de Asia en ocupar este importante puesto. Y ahora lo ha vuelto a hacer vestida de blanco al aparecer en Delaware para su primer discurso tras su inminente triunfo en las pasadas elecciones presidenciales, en donde también ha resultado ganador el candidato Joe Biden, quien será el próximo presidente Estados Unidos. Sin duda alguna, las palabras de Kamala han sido inspiradoras y contundentes, mismas que han sido reforzadas por un poderoso mensaje que ha enviado a través del atuendo que ha elegido para esta primera aparición y el cual seguramente no ha sido cuestión de una mera coincidencia.

Y es que el color blanco ha sido un símbolo para las mujeres que se dedican a la política, pues con ese color rinden un homenaje al movimiento sufragista, surgido a inicios del siglo XX, el cual buscaba y promovía el acceso al voto para todas las mujeres y que de hecho logró la ratificación de la 19a Enmienda en 1920, misma que otorgó a las mujeres el derecho al voto. Fue así como Kamala se apoderó del escenario este fin de semana, al ritmo de Work That de Mary J Blige y vestida completamente de blanco. "Puedo ser la primera mujer en esta oficina (en la vicepresidencia), pero no seré la última”, expresó ante sus seguidores a las afueras del Chase Center, en Wilmington, Delaware. “Las niñas deben ver que éste es un país de posibilidades. Sueñen con ambiciones", agregó.

El color blanco se ha convertido para las mujeres en una declaración política. Por ejemplo, en 2019, varias congresistas de primer año, entre ellas las representantes Alexandria Ocasio-Cortez, Madeleine Dean e Ilhan Omar, vistieron trajes blancos en su ceremonia de juramento. Por otro lado, Hillary Clinton vistió de blanco en varias ocasiones durante su candidatura a la presidencia en 2016, así como para la inauguración de Donald Trump, un mensaje bastante contundente.

El modelo elegido por Kamala se trata de un diseño de Carolina Herrera perteneciente a la colección Resort 2021. La futura vicepresidente lo combinó con una blusa de seda en color nude, misma que tenía un elegante moño al cuello de la misma tela. Sin duda alguna, el look elegido por Harris no ha dejado a nadie indiferente y ha sido aplaudido por especialistas en moda de todo el mundo, no solo por la forma en la que la hace lucir, además por el emotivo y contundente mensaje que ha enviado a través de él.

El vestido de Jill Biden

Durante el evento en el que Kamala Harris dio su primer discurso como vicepresidenta electa, le secundó el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, quien se hizo acompañar de toda su familia, incluída su esposa, Jill Biden, quien para esta ocasión optó por un vestido asimetrico color azul de flores de Oscar de la Renta, manteniendo un perfil bajo y combinando a la perfección con su marido, quien lució un traje en el mismo color que el vestido de su mujer. La futura Primera Dama combinó su look con unas zapatillas rosas de Jimmy Choo.

