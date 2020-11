Por qué el visón es la nueva preocupación en cuanto al Covid-19

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos parecieran haber distraído unos momentos de la preocupación por el coronavirus, pero la realidad es que la situación se ha complicado en los últimos días. Con varios países entrando este fin de semana a su segunda cuarentena y una labor constante por encontrar una vacuna en varios puntos del hemisferio, ha surgido una nueva preocupación que podría venir a complicar todo. Ya advertían los expertos de la posibilidad de nuevas pandemias debido al contacto con ciertos microorganismos animales a los que el humano no es resistente, y todo apunta a que esto está más cerca de lo que pensamos.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los perros detectores de Covid han resultado más efectivos de lo esperado

Con 200 días sin Covid-19, Taiwán se apunta como un caso de éxito en la pandemia

El visón o mink, tal vez te suena por los elegantes abrigos que algunas personas siguen usando a pesar de las muchas movilizaciones en su contra por el uso de pieles con fines estéticos, pero lo que está pasando no tiene nada que ver con el mundo de la moda. Dinamarca ha puesto en cuarentena a siete pueblos de la región de North Jutland al descubrir una mutación de coronavirus proveniente de este roedor. El gran temor, además del contagio, claramente, es que esta variación podría convertirse en un obstáculo para la vacuna que se está trabajando en este momento. Y es que hay que recordar que a pesar de que se ha trabajado con una velocidad nunca antes vista en el desarrollo de esta vacuna, los científicos tardaron en encontrar la fórmula ideal para combatir al coronavirus que se desarrolló en Wuhan, particularmente.

De momento, el Primer Ministro danés ha señalado que esta mutación es un ‘serio riesgo a la salud pública’. Entre las acciones tomadas está el sacrificio de más de 15 millones de visones en 220 granjas de piel, en un esfuerzo por detener el contagio lo antes posible. En el extranjero, Reino Unido y Alemania han agregado a Dinamarca a los países de los que sus viajeros deben ponerse en una cuarentena obligatoria.

El director de la OMS en cuarentena por contacto con Covid-19

¿Cómo pudo suceder esto? Según se explica, los humanos contagiaron a los visones, que se vieron duramente afectados, pero este coronavirus volvió a contagiar a los humanos, y los anticuerpos del Covid-19 no tienen la suficiente efectividad contra esta mutación. Hasta el momento, las autoridades no tienen indicios de que se trate de un coronavirus más peligroso, y han asegurado que las mutaciones suceden todo el tiempo, pero se están tomando las medidas necesarias para que esto no pase a mayores. Y es que hasta el momento, todo indica a que ya se han dado contagios de humano a humano.

El final de la industria

“Definitivamente necesitamos hacer más estudios en esta variante específica y el posible efecto en futuras vacunas, pero toma un largo tiempo hacer estos estudios”, explicó Tyra Grove Krause del departamento de enfermedades infecciosas, epidemiología y prevención, durante la conferencia que se dio al respecto en el State Serum Institute. Hasta el momento, se habla de más de 200 personas que se han visto contagiadas por esta mutación. La alerta se ha transmitido a otros países en los que se trabaja con esta piel como Holanda y Estados Unidos.

Los dueños de las granjas se han mostrado devastados con la situación, debido a que este sacrificio acabará completamente con su negocio, que ya presentaba dificultades, pues sus principales compradores suelen venir de China. Se cree que esta decisión acabará con la industria local y se habla de la mudanza a otro país en el que no existan restricciones contra las granjas de piel de animal.