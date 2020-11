Greta Thunberg da la mejor respuesta a Donald Trump

En una larga y muy tensa espera por los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que anunciarán a su próximo presidente, teniendo a la cabeza al candidato, Joe Biden, quien ha logrado romper un especial récord en cuanto a votos, se han dado momentos muy virales. Sin duda, ésta se ha convertido en una elección nunca antes vista, y en los últimos días hizo de las emociones una rueda de la fortuna, llevando al limite no solo a los candidatos, sino a todos los que pusieron especial atención al conteo. Tal y como lo dejó ver en un tweet, el aún presidente -y también candidato-, Donald Trump, quien la mañana de ayer, en un momento donde los resultados no le favorecían publicó: ’Stop the Count!’ (Detengan el conteo). Un mensaje que sin duda provocaría un sinfín de reacciones. Sin embargo, lo que nunca se esperó el candidato republicano, fue la respuesta que recibió por parte de la activista y ambientalista Greta Thunberg, quien escribió "Qué ridículo. Donald debe trabajar en su problema de manejo de ira y luego debe ir a ver una buena película con un amigo. ¡Relájate, Donald, relájate!’”.

La venganza, un plato que se come frío

El tweet en respuesta por parte de la adolescente al aún mandatario, rápidamente se hizo viral, alcanzando más de 435 mil retuits, un poco más de 1,7 millones de likes y hasta el momento más de 40 mil comentarios. Y es que, para nadie es desconocido que entre el presidente de los EUA y la ambientalista sueca, existe una relación poco amigable, por lo que, el comentado tweet, bien podría ser la demostración del famoso dicho que dice: ‘la venganza es un plato que se come frío’, y aquí te contamos el porqué.

Thunberg utilizó las mismas palabras que Trump usó con ella, cuando el mandatario de los Estados Unidos respondió a una felicitación que Greta recibió por parte de la actriz y productora de Irlanda del Norte, Roma Downey, quien elogió el logro de la joven de 17 años, al ser nombrada "Persona del año 2019" por la revista Time. "Muy ridículo. ¡Greta debe trabajar en su problema de manejo de ira, y luego ir a ver una buena película con una amiga! ¡Rel​á​jate, Greta!", tuiteó en ese momento Trump.

Una declaración que Greta ironizó al actualizar su biografía en su cuenta de Twitter, escribiendo: "Una adolescente trabajando en su problema de manejo de ira. Actualmente relajándose y mirando una buena película con una amiga".​ ​En ese momento, Donald fue muy criticado por su acción, sin embargo, no era la primera vez que dirigía algo a la joven. Por lo que, Greta decidió aprovechar la oportunidad que la vida le puso, pagando con la ‘misma moneda’.

Greta es conocida no solo por sus valientes discursos hacia líderes mundiales, sino también por lograr que más de 4 millones de personas se unieran a participar en ‘huelgas climáticas’. Además, ha hablado con jefes de Estado en las Naciones Unidas y ha debatido con presidentes, entre ellos Donald Trump.