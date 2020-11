Su tercera boda ¿Por qué Boris Johnson no ha podido casarse con Carrie Symonds? El Primer Ministro británico se comprometió en diciembre pasado

Éste no ha sido un año fácil, mucho menos para las personas que han tenido que luchar una dura batalla contra el coronavirus. Éste es el caso de Boris Johnson, el Primer Ministro de Gran Bretaña, quien pasó difíciles momentos en terapia intensiva, casi a la par del nacimiento de su primer hijo con Carrie Symonds -el es padre de otros niños más de sus relaciones anteriores-. La pareja que se convirtió en la primera en llegar a Downing Street sin estar casada, se comprometió en diciembre pasado, y a principios de este año dio a conocer la buena nueva a la par de que informaron su embarazo. Pero, si la boda estaba programada para hace unos meses, ¿por qué no se han podido casar?

Fue en febrero pasado cuando un vocero del político dio a conocer que Boris y Carrie estaban comprometidos, cuando también se confirmó que esperaban a su bebé para el verano. Después de unos meses muy complicados, primero, luchando por su propia salud y después tratando de manejar la crisis sanitaria en el país, en julio se especuló que estaban por llegar al altar. Las sospechas se dieron cuando Boris anunció que las parejas podrían realizar recepciones de sus bodas con 30 invitados. Fue precisamente en esa época en la que Gran Bretaña vivió las bodas de la Princesa Beatriz, Cressida Bonas y la del padrino del Príncipe George, todas, lejos del glamour habitual de la realeza y aristocracia local, con discretas reuniones con apenas un puñado de personas.

En una entrevista con el Sunday Telegraph, le preguntaron si aprovecharía estas nuevas reglas, a lo que respondió sin revelar nada: “¡Bueno! Esa es una buena pregunta”, elevando las especulaciones al respecto. Pero, contra todo pronóstico, no se casó en ese momento. Lo que no tenía en mente es que las cosas se complicarían nuevamente, con una segunda ola en Europa, por lo que se han vuelto a imponer restricciones para este tipo de eventos. Nuevamente, se ha prohibido realizar celebraciones matrimoniales en todo el Reino Unido. Según los lineamientos gubernamentales, las bodas religiosas o civiles están prohibidas, a menos de que uno de los novios esté gravemente enfermo y no se espere que se pueda recuperar.

Boris Johnson homenajea a los médicos que le han salvado al elegir el nombre de su bebé

Las otras bodas de Boris

Ésta sería la tercera boda para el mandatario. Hay que recordar que cuando comenzó su relación con Carrie, todavía se encontraba casado con Marina Wheeler, quien es la madre de cuatro de sus hijos. Fue septiembre del 2018 que Marina citó una infidelidad como motivo de separación. “Hace varios meses, después de 25 años de matrimonio, decidimos que era por nuestros mejores intereses el separarnos. Subsecuentemente hemos acordado divorciarnos y esto ya está en proceso. Como amigos continuaremos apoyando a nuestros cuatro hijos en los años que vienen. No comentaremos nada más al respecto”, se leía en el comunicado que dieron a conocer entonces.

La relación que acababa estuvo llena de desavenencias, pues en el 2004, Boris confesó que tuvo un romance de cuatro años con la periodista Petronella Wyatt, en el 2010 anunció que tenía una hija de su romance con la consultora de arte, Helen MacIntyre. Antes de esto, entre 1987 y 1993, el político estuvo casado con Allegra Mostyn-Owen. La pareja se conoció en la universidad, donde comenzaron su relación. Aunque se ha especulado mucho sobre lo difícil que fue su matrimonio en los tabloides británicos, Allegra se ha mantenido completamente alejada de la controversia y no habla de la situación públicamente. El misterio rodea la vida amorosa de Boris, de quien se dice, es el único Primer Ministro del que no se conoce el verdadero número de hijos que tiene.

