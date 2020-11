Cuidado con lo que deseas, si se detuviera el conteo como pide Trump, ganaría Biden

Sí, es jueves y todavía no se tienen resultados de las votaciones presidenciales de Estados Unidos que se celebraron el pasado 3 de noviembre. Como se anunció desde el primer momento, este año las cosas serían lentas. Con las votaciones vía correo y la animosidad de su mandatario actual y candidato, se sabía que nada sería sencillo. Con 264 votos electorales, de los 270 que se necesitan para ganar la contienda, Joe Biden se mantiene a la cabeza, esperando solamente 6 puntos para nombrarse ganador. Precisamente, esa cantidad es la que le otorgaría el estado de Nevada, pero, después de que ayer detuviera su conteo con el 75% de los votos computados, hoy han anunciado que no darán su resultado sino hasta mañana. Mientras tanto, desde la Casa Blanca, un fúrico Donald Trump ha tuiteado: “¡Paren de contar!”. Pero, ¿qué pasaría si esto sucediera?

Bien dicen que, hay que tener cuidado con lo que se desea. Mientras Biden desde ayer pedía que no se dejara un voto sin contar, ahora que los números están en su contra, Trump ha mandado ese mensaje en redes sociales, además de amenazar con demandar a todos los estados en los que ha resultado perdedor. Para empezar, legalmente, es imposible detener el conteo como enfáticamente pedía al mandatario -a pesar de que los estados restantes están tomando más tiempo del pensado, al parecer, para calmar las aguas-. Aunque ha amenazado con usar a la Suprema Corte, no es una petición que pueda hacer, ya que se necesita seguir un procedimiento para esto. Pero, en caso de que se hubiera una posibilidad, en este momento la posición ganadora la lleva Biden con sus 264 puntos sobre los 214 que ha obtenido Trump. Incluso si hoy se tuvieran los resultados de Pennsylvania, para nombrar a un ganador, Biden necesita 1 estado, mientras Trump 4. De momento, Arizona y Nevada han dicho que no darán resultados sino hasta el viernes.

Solo dos horas después de haber publicado este tweet que se ha convertido en blanco de memes en las redes sociales, Trump decidió retuitearlo, enfatizando su punto. El problema es el ambiente de confrontamiento que este tipo de mensajes han provocado en la población. Centros de conteo se han visto atacadas por hordas enardecidas ante el supuesto fraude del que acusa Trump. Pero el equipo de observadores internacionales que ha sido testigo de esta votación apunta a que no han encontrado ninguna prueba de fraude.

El aparente motivo detrás de estos mensajes

Curiosamente, el equipo de Trump ha insistido en que no tienen prisa en el conteo de votos y su consejera, Jenna Ellis dijo un día antes que no estaban buscando detener el conteo. Los mensajes han sido tan contradictorios que, en Arizona, los seguidores de Trump piden que se cuente cada voto, mientras que en Michigan exigen que se detengan. Lo mismo sucede con la petición de detener el conteo, cuando ya nadie estaba contando por el horario de trabajo o a la acusación de que se había detenido el conteo en los estados típicamente demócratas en los que Trump iba lidereando. ¿La realidad? Todo apunta a que se trata de una estrategia más para provocar un ambiente de incertidumbre en el que haya una legítima duda de un fraude electoral. Y si no hay fundamentos para esto, los seguidores del mandatario no dudan de sus palabras sin importar la falta de pruebas.