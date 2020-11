De The Kids are All Right El terrible asesinato del actor Eddie Hassell En lo que aparentemente fue un asalto a mano armada en Texas

El actor Eddie Hassell del show Surface y de The Kids are All Right, fue asesinado a las afueras de la casa de su novia en Grand Prairie -muy cerca de Dallas- en Texas. Según se reporta, el actor de 30 años, se encontraba afuera del departamento de su novia a la 1 am, cuando recibió un disparo en el abdomen que terminaría por acabar su vida, después de haber sido trasladado a un hospital, donde, desgraciadamente, no se pudo hacer nada. Las autoridades han explicado que se encuentran investigando el motivo detrás del ataque, pero todo apunta a que fue un robo, pues su automóvil desapareció y fue encontrado posteriormente abandonado.

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Ha fallecido la mujer en la que se inspiró el personaje de Holly Golightly

Lori Loughlin ya se encuentra en prisión

Eddie nació el 16 de julio de 1990 en Corsicana, Texas, y comenzó su carrera como actor siendo muy joven con apenas 11 años. Definitivamente, su papel más reconocido fue el que hizo en The Kids are All Right en el 2010, cinta que estuvo nominada como Mejor Película en los Oscar del 2011. Pero su carrera contó con varias participaciones en distintos programas de televisión y películas. Sus créditos más recientes se dieron en el 2017, uno de ellos, personificando a un grupo de punk rockers en un pueblo conservador de su natal Texas.

Hasta el momento no queda claro el motivo del ataque y nadie ha sido arrestado por lo sucedido. “El motivo todavía está bajo investigación, pero los detectives pueden confirmar que el coche fue tomado de la escena y más tarde recuperado”, se lee en un comunicado del Departamento de Policía compartido por Entertainment Tonight. Se sabe que las autoridades han pedido ayuda al público para encontrar a algún sospechoso o a alguna persona involucrada en lo sucedido.

Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM, es condenado a cadena perpetua

Según Variety, el representante de Eddie reveló que la novia del joven estaba dentro de su departamento al momento del incidente y no pudo ver qué fue lo que sucedió, por lo que no se tienen muchas pistas del caso. Fueron sus vecinos los que salieron al auxilio para llamar a los servicios de emergencia, quienes le dieron primeros auxilios en el lugar antes de trasladarlo a un hospital donde se pronunció su muerte. The Times reporta que su representante se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales, antes de ponerse en contacto con su familia para confirmar lo sucedido a través de uno de sus primos.

La despedida de su novia ante lo sucedido

La novia del actor, Liz Martian, tomó las redes sociales para compartir un último adiós a su novio. “Te quise más que todos los murciélagos en las cuevas del mundo. Te amé más que al cielo de Texas. Me volviste más loca que nadie a quien haya conocido y amé cada onza de ti por eso. Descansa en paz. Siempre tendrás mi corazón”, se leyó en un primer mensaje junto a una fotografía en la que posaban juntos. Una segunda dedicatoria se leía: “Te veré del otro lado de aquel granero de patinaje en el cielo, vaquero. Siempre te amaré”.