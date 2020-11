La casa de la infancia de Richard Branson está a la venta por $5.2 millones de dólares

¿Te gustaría vivir en la casa donde pasó su infancia uno de los hombres más ricos del mundo? Por una cantidad bastante considerable podrías hacer este deseo realidad, pues la casa en la que creció el multimillonario Richard Branson, fundador del emporio Virgin, se encuentra a la venta por un precio de $5.2 millones de dólares. El magnate de 70 años vivió en esta propiedad gran parte de su niñez, hasta que fue enviado a un internado, sin embargo, siempre regresaba a visitar a sus papás durante la temporada de vacaciones, por lo que prácticamente creció en este lugar.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Tiempo después, la casa, ubicada en Shamley Green, Surrey, en Inglaterra, fue puesta a la venta y actualmente le pertenece al dueño de un club nocturno en Londres y a su madre. El hogar en el que la familia Branson pasó gran parte de sus primeros años fue construido en la década de 1930 y conserva el estilo clásico y campirano de la época. Cuenta con cuatro habitaciones y techos altos con vigas, que atraviesan sus dos salas de recepción, estudio, y comedor.

Además, cuenta con una hermosa cocina hecha a medida, un lugar especial para la despensa, un hermoso jardín techado, así como una habitación que funciona como casa de huéspedes o para el personal que trabaja en el lugar. La casa ha sido construida sobre un terreno de 5 mil 665 metros cuadrados rodeada de enormes jardines, bosques y pastizales, protegida por un portón eléctrico y un gran camino privado que te conduce hasta la construcción. Además, se encuentra muy cerca de algunos establecimientos esenciales en la vida de un pueblo inglés: un campo de cricket, una tienda del pueblo y dos pubs.

Sin duda alguna, el lugar es idóneo para aquellas personas que buscan llevar una vida familiar, lejos del ajetreo de las grandes ciudades y con una vida con aire de campo. "Esta casa está llena de historia, carácter, calidez y encanto", dijo el agente inmobiliario Jason Corbett de UK Sotheby's International Realty a People. "Es perfecto para familias que buscan estar cerca de las principales escuelas, pero ubicado en uno de los pueblos más buscados de Surrey", agregó.

La infancia de un millonario

Richard Branson tiene recuerdos muy claros de cómo vivió su infancia en este lugar y de la forma en la que su madre los educó a él y sus hermanas. “Recuerdo mis primeros años como muy cariñosos y buenos”, dijo Branson a The Guardian en 2014 sobre su vida la pequeña aldea. “Mi madre nos dio mucha libertad para salir y explorar. No se nos permitió ver televisión”, agregó.

Richard recordó a su madre como una mujer que buscó siempre empoderar a sus pequeños, haciendo todo lo que estaba dentro de sus posibilidades para que aprendieran a ser autosuficientes y autónomos, por drásticos que pudieran ser sus técnicas. “Ella nos animó a ponernos de pie por nuestra cuenta e hizo todo lo posible para lograrlo. Lo más probable es que si lo hiciera hoy, la arrestarían", bromeó al respecto. “Una vez, cuando tenía cuatro o cinco años, detuvo el auto camino a casa, me hizo bajar y me dijo que volviera a casa desde la casa de mi abuela. Recuerdo que me perdí, pero finalmente encontré el camino”, recordó.