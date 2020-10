Después de la gloria, los Dodgers podrían enfrentarse a una cuarentena ante un contagio

Este martes, Los Dodgers de los Ángeles terminaron su sequía de títulos de la Serie Mundial de 32 años, gracias a su histórica victoria por 3-1 en el Juego 6 del clásico de otoño contra los Tampa Bay Rays en Arlington, Texas. Aunque Los Dodgers finalizaron de la mejor manera la temporada acortada por la pandemia, todo apunta a que la Serie Mundial 2020 no pudo evitar los temores por el coronavirus. Esto, después de que, Justin Turner, el tercera base del equipo de Los Ángeles, tuviera que ser retirado del sexto juego a minutos de que este finalizara, debido a que su equipo recibió en ese momento los resultado de las pruebas de Covid-19, a las que dio positivo el tercera base. Aunque en ese momento el equipo no dio un motivo de su salida, el comisionado de la MLB, Roa Manfred, confirmó la noticia después del juego en una entrevista en el campo con FOX Sports.

MÁS NOTICIAS CÓMO ÉSTA:

El misterio de la desaparecida Tiara Portland

Los escándalos que salpican al heredero de Samsung

“Es una noche agridulce para nosotros”, comenzó diciendo Roa Manfred, para agregar: “Estamos contentos de haber terminado. Creo que es un gran logro para nuestros jugadores completar la temporada, pero obviamente estamos preocupados porque alguno de nuestros jugadores ha dado positivo en Covid-19”, continuó explicando: “Descubrimos durante el juego que Justin dio positivo. Él fue aislado inmediatamente para evitar la propagación”, finalizó el comisionado de las Grandes Ligas.

Como medida de precaución, Justin Turner no estaba inicialmente en el campo de juego cuando Los Dodgers celebraron su victoria, sin embargo, aunque debía permanecer aislado, el tercera base regresó al campo con un cubrebocas para alzar el trofeo de la Serie Mundial, pero, el jugador también compartió algunos abrazos con sus compañeros del equipo. Después de un momento de celebración, la emoción invadió al jugador, al grado que se quitó el cubrebocas para posar junto a Los Dodgers con su trofeo de la Serie Mundial 2020.

Tweet de Turner

El pelirrojo tercera base de los californianos tuiteó después del juego: "¡Gracias a todos! Me siento genial, no tengo ningún síntoma. Simplemente experimenté todas las emociones que puedan imaginar. ¡No podía creer que no pudiera estar ahí afuera para celebrar con mis muchachos! Estoy tan orgulloso de este equipo e increíblemente feliz por la ciudad de LA #WorldSeriesChamps”, expresó Turner.

Comunicado de la MLB

Ante lo sucedido, las Grandes Ligas, han dicho que la conducta de Turner puso en riesgo la salud de otros: “Imediatamente después de recibir la notificación del laboratorio de una prueba positiva, los protocolos fueron aplicados, y se decidió sacar a Justin Turner del juego", dijo MLB en un comunicado: “Turner quedó aislado para proteger a los que le acompañaban. Sin embargo, después de la victoria de los Dodgers, es claro que Turner decidió ignorar los protocolos acordados y las instrucciones que se le dieron con respecto a la seguridad y protección de otros. Mientras que el deseo de celebrar es comprensible, la decisión de Turner de dejar el aislamiento y entrar al campo estuvo mal y puso a todos los que estuvieron en contacto con él en riesgo. Cuando la seguridad de la MLB advirtió a Turner sobre su presencia en el campo, él enfáticamente se rehusó a obedecer”.".

Posible cuarentena

Además, la MLB ha declarado que han implementado más pruebas: “Anoche, se realizaron (pruebas) con muestras nasales en la comitiva de los Dodgers. Tanto los Rays como los Dodgers se sometieron a pruebas otra vez hoy y su regreso a sus ciudades se determinará después de que se apruebe por las autoridades correspondientes”, finalizaron. Hasta el momento se ha logrado saber que ambos equipos permanecían este miércoles en un hotel de Dallas, lugar donde han estado concentrados durante toda la Serie Mundial.