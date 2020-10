Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM, es condenado a cadena perpetua

Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM, quien fuera detenido en 2018 en Puerto Vallarta, México, ha sido condenado a cadena perpetua, luego de haber sido encontrado culpable por los delitos de tráfico sexual, extorsión, delincuencia organizada, amenazas y abuso a menores. La sentencia de Raniere se da a tan solo unas semanas de que Clare Bronfman, heredera del imperio Seagram y acusada de haber utilizado la fortuna de su familia para fondear la secta en la que decenas de mujeres han denunciado fueron tratadas como esclavas sexuales, fuera encontrada culpable y sentenciada a pasar 81 meses en prisión.

Durante la audiencia, celebrada este martes en Brooklyn, Nueva York, Raniere se mantuvo firme y en más de una ocasión se declaró inocente, alegando que NXIVM era solo un grupo de ayuda personal. Sin embargo, varias de sus víctimas se presentaron para atestiguar en su contra, ofreciendo detalles escalofriantes de lo que el fundador y líder de esta secta sexual las obligaba a hacer. Los abogados de Raniere pidieron al juez 15 años de prisión para su cliente, pero después de que el acusado declarara “no sentir remordimiento alguno” por sus atroces crímenes, porque “no los cometió”, finalmente se le impuso una condena de 120 años de prisión, lo que significa que pasará el resto de sus días tras las rejas, reportaron medios como el Daily Mail.

Fueron 15 las mujeres las que se presentaron a declarar en la audiencia condenatoria de Keith, quienes en sus relatos se refirieron a él como “un terrorista psicológico”, “un monstruo” y “parásito”. Entre ellas Camilia, una mujer mexicana que declaró haber sido abusada y violada cuando apenas tenía 15 años. De hecho, ella es considerada como la primera esclava sexual del Raniere. “Me cuesta trabajo decir su nombre, así que sólo me referiré a él como ‘él’”, expresó la víctima, con quien el acusado habría tenido una relación de 12 años. “Creía que que yo sólo valía por cómo él se sintiera sobre mí. Me ha costado mucho tiempo procesar el trauma que me causó”, ahondó. Camila forma parte de un grupo de tres hermanas que fueron reclutadas por Keith en 2005. Sin embargo, hasta el momento solo Daniela, una de ellas, había decidido declarar en contra de su captor, quien fue encerrada por dos años debido que subió de peso y a que se interesó en otra persona que no era Keith.

¿Cómo operaba NXIVM?

La secta sexual liderada por Keith Raniere nació en Albany, Nueva York y según sus fines principales eran ofrecer cursos de autoayuda que tenían una duración de un día, hasta dos semanas. La secta atrajo a varias celebridades como las actrices Allison Mack, famosa por su participación en la serie Smallville, y Sarah Edmondson, así como a Clare Bronfman. Todas ellas detenidas y esperando una sentencia, a excepción de Bronfman, quien ha sido la primera sentenciada del grupo de seis personas que han sido implicadas en el caso. De esta secta surgió un subgrupo de mujeres muy exclusivo conocido como DOS, donde las mujeres reclutadas eran sometidas por Ranier, e incluso marcadas con fuego a carne viva. Para ser parte de este grupo secreto, las mujeres tenían que entregar información comprometedora y fotos desnudas con las que después eran chantajeadas. Durante años, Raniere mantuvo un harem de entre 15 y 20 mujeres, quienes eran tratadas como esclavas sexuales para él.