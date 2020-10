De The Wanted Después de haber sido diagnosticado con un tumor terminal, Tom Parker ha vuelto a ser papá El joven cantante ha recibido a su segundo hijo, mientras se encuentra en tratamiento para el cáncer de cerebro

No han sido momentos fáciles para la familia del exintegrante de la boyband The Wanted, después de que le fuera diagnosticado un tumor en el cerebro etapa 4, considerado terminal, según le han dicho sus propios médicos. Pero, en medio del duro tratamiento que está teniendo para prologar su estado que tiene una esperanza de vida de entre 3 y 18 meses desde su hallazgo, ha llegado una alegría a su vida. Él y su esposa Kelsey han recibido a su segundo hijo, quien llega a afianzar la familia que han formado con la pequeña Aurelia, su hija de apenas 15 meses. Aunque la pareja no ha dado a conocer el nacimiento del bebé, ha sido Max George, excompañero de la banda y gran amigo de Tom, quien confirmó la noticia.

Max se encuentra participando en Strictly Come Dancing, y como parte de sus entrevistas, apareció en Lorraine, donde dio la buena nueva: “Hablé con él ayer y está bien, lo está haciendo genial. Kelsey dio a luz a su segundo hijo la semana pasada. Él es un luchador, Tom, va a estar bien. Si me estás viendo, por cierto, los quiero a todos”. Eso respondió Max al ser cuestionado sobre el estado de salud de Tom, tras la terrible noticia que él y su esposa quisieron compartir en una entrevista con OK Magazine.

Al parecer, la pareja ha preferido pasar estos momentos alejados de las redes sociales después de haber compartido con el mundo sus duras noticias. De hecho, sus últimas publicaciones fueron para agradecer el apoyo que recibieron a partir de que se dio a conocer el diagnóstico. “Realmente seguimos abrumados por todos sus mensajes positivos, amor y apoyo. Positividad es la forma en la que luchar contra esto. Hoy tuvimos un día familiar antes de que nuestra familia de 3, ¡se convierta en una de 4! ¡Vamos! Los Parker contra el mundo”, escribía Kelsey hace apenas a una semana, ahora se sabe, justamente antes de recibir a su nuevo bebé. Hace dos semanas, Tom publicó un mensaje muy similar dejando claro que está luchando.

¿Cuál fue el terrible diagnóstico?

Según narró Tom, un día de julio, se encontraba en su casa cuando comenzó a convulsionar y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital. Una semana después, tuvo que regresar al nosocomio, porque se sentía como si hubiera tenido una contusión y seis semanas más tarde, volvería a convulsionar. Tras tres días de pruebas, el diagnóstico llegó: un glioblastoma etapa cuatro, inoperable, que sus doctores han descrito como terminal. Se le determina así, porque este tipo de tumores no pueden ser extraídos y dejan al paciente con una expectativa de vida de entre 3 y 18 meses después de su detección.

Por el momento, se sabe que Tom se encuentra en tratamiento de quimioterapia y radioterapia, para prolongar el proceso lo más posible. Cuando dio la noticia, en su cuenta de Instagram escribió: “Hola chicos, saben que hemos estado un poco callados en las redes sociales algunas semanas y es momento de que les digamos por qué. No hay forma fácil de decir esto, pero lamentablemente he sido diagnosticado con un tumor cerebral y ya estoy en tratamiento. Decidimos, después de pensarlo mucho, que en vez de ocultarlo y tratar de mantenerlo sereto, daríamos una entrevista en la que revelaríamos todos los detalles y dejar saber a todos los hechos a nuestro modo. Estamos absolutamente devastados pero vamos a luchar contra esto hasta el final. No queremos su tristeza, solo queremos su amor y positividad y juntos vamos a hacer consciencia de esta terrible enfermedad y vamos a buscar todas las opciones de tratamiento disponibles. Va a ser una batalla dura, pero con el amor de todos y su apoyo, vamos a superar esto”.

