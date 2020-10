La obra de Banksy inspirada en Monet alcanza los 10 millones de dólares

El misterioso artista Banksy ha conseguido vender su segunda pieza más costosa, al subastar Show Me the Monet en 10 millones de dólares (poco más de 200 millones de pesos mexicanos). No solamente ha sido bautizada con un juego de palabras haciendo referencia a la mítica frase Show Me the Money (muéstrame el dinero) de la película Jerry McGuire, sino que está totalmente inspirada en una de las famosas obras del pintor impresionista Claude Monet, por supuesto con sus detalles de modernidad y reflejando la realidad actual.

Sotheby’s fue testigo de la puja en la que cinco personas interesadas se enfrentaron por la pieza. El precio alcanzado ha sido una sorpresa, pues se esperaba que la pieza se vendiera entre 3.5 y 5 millones de libras esterlinas, pero llegó a una llamativa cifra de 7.5 millones de libras esterlinas, lo equivalente a 10 millones de dólares.

La obra es una replica la gran pintura de 1899, The Japanese Footbridge and the Water Lily Pool, basado en uno de los escenarios de Giverny, a donde se mudó Monet once años antes y que tanto se replica en sus obras. Esta pieza se encuentra expuesta en el segundo piso del Philadelphia Museum of Art, aunque es un préstamo de la colección de Carroll S. Tyson Jr. Por supuesto, Banksy le dio su toque agregando una visión más actual de algunos lagos citadinos, con basura como un par de carritos de súper y un pino naranja de señalización en medio del lago. La obra es parte de la colección The Crude Oils y fue vista por primera vez en la segunda colección que ha realizado el misterioso autor. La serie cuenta también con una réplica de los girasoles de Van Gogh, la Marilyn Monroe de Andy Warhol suplantada por Kate Moss y la tranquila escena de Nighthawks de Edward Hopper invadida por un hombre molesto.

La pintura subastada se ha colocado como la segunda más costosa entre las obras de Bansky, la primera fue Devolved Parliament, que ponía la House of Commons de Gran Bretaña ocupada por chimpancés. Esa alcanzó un precio de 9.9 millones de libras esterlinas (alrededor de 270 millones de pesos mexicanos). Aunque estas piezas son muy preciadas, es su arte urbano el más esperado por sus seguidores.

Otras obras del autor y la mística en torno a él

Curiosamente, la identidad de Banksy sigue siendo un total misterio, lo que simplemente le agrega atractivo a sus obras. Sus subastas han llamado especialmente la atención, no solamente por el talento de sus obras y la mística en torno a él, sino porque en el 2018 cuando se vendió la obra Girl With the Balloon, al momento de que se dio el martillazo para cerrar la venta, el cuadro se destruyó a sí mismo convirtiéndose en Love Is in the Bin. Nadie sabe cómo logró conseguirlo, pero la expectativa de una nueva sorpresa como ésta, está latente entre sus seguidores que esperan ansiosos por la aparición de una nueva obra urbana que dé una pista de quién está detrás de estas obras.