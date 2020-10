El nuevo trabajo de Choupette, el gato heredero de Karl Lagerfeld

Con la muerte del icónico diseñador Karl Lagerfeld, el famoso ‘Kaiser de la moda’, su encantadora mascota, Choupette, una gatita de raza birmana, pelo blanco y grandes ojos azules, pasó a convertirse en el felino más rico del mundo, al ser una de las principales herederas del modisto. Con casi 70 mil seguidores en Instagram y un futuro asegurado, la gatita del famoso diseñador alemán, ha optado por continuar trabajando, y es que, después de participar en numerosas campañas publicitarias, para marcas como Opel y Shu Uemura, que le reportaron un poco más de 3 millones de euros (es decir, un poco más de 74,869,315 pesos mexicanos), Choupette no solo inauguró su tienda online en la que ofrece un sinfín de productos bajo su nombre, sino que, además ha debutado como probadora de hamacas premium para gatos.

La mascota que quedó al cuidado de la gobernanta del modisto, Françoise Caçote, se ha asociado con la firma Lucy Balu, una marca con sede en Munich, especializada en muebles para animales, que ha sido la creadora de una hamaca-cama para felinos, producto que Choupette no solo probó, sino también aprobó. La hamaca-cama edición limitada encantó tanto a la gatita, que Lucy Balu cerró una colaboración con el felino, tal y cómo lo compartió Sebastian Frank diseñador de Lucy Balu: “Nos sentimos honrados de haber tenido la oportunidad de estar tan cerca de Choupette. Quiero decir, fuimos las primeras personas a las que se les permitió tomar fotos y videos de Choupette en su casa. Esperamos seguir colaborando con Choupette”, emocionado afirmó el diseñador de la firma.

Hamaca-cama para felinos

El producto hamaca-cama está fabricado con fieltro de lana natural, acompañado de una bolsa de terciopelo negro en el que se incluye un kit de montaje junto a un mensaje de bienvenida por parte de Choupette. El producto de alta gama tiene un costo aproximado de 159 euros (un poco más de 29,022 pesos mexicanos). Una colaboración que sin duda alguna hará crecer aún más la fortuna de la gatita más rica del mundo, y es que, hasta el momento, no existe ningún felino a la vista que iguale su codiciada y millonaria herencia.

'Choupette es rica', reveló Karl Lagerfeld antes de morir

Al ser soltero y sin hijos, Karl Lagerfeld sucumbió a los encantos de su mascota, como bien lo contó en una entrevista antes de su muerte, en la que, el diseñador de Chanel y Fendi reveló: “Choupette es muy agradable. No molesta a nadie ni a nadie le hace mal. Hay gente que se ocupa de ella cuando yo no estoy, y ya tiene su propia fortuna. Si algo me sucediera, sería una heredera. Por otra parte, la persona que se ocupe de ella no tendrá problemas de dinero. De los anuncios que ha hecho no he tocado nada; todo está guardado expresamente para ella. Choupette es rica”, aseguró el director creativo de la firma francesa.