Moderna predice cuándo podría estar lista su vacuna

El reloj sigue su curso y todavía no hay una fecha clara cuando se consiga tener una vacuna segura y efectiva en contra del Covid-19. Aunque los laboratorios se encuentran trabajando a marchas forzadas para conseguir una alternativa viable a la realidad que se vive en estos momentos a causa de la pandemia, todavía no se consigue un resultado positivo para empezar el camino a la vacunación. Ha de decirse que éste ha sido un esfuerzo único en su tipo, pues las vacunas suelen tardar años en desarrollarse, pero con las cifras de contagios sin declinar y los fallecimientos que no se han podido detener, ésta es una prioridad a nivel mundial. En este marco, el CEO de Moderna, uno de los laboratorios más avanzados en su búsqueda, ha anticipado cuándo podría quedar lista su vacuna.

Stéphane Bancel, CEO del ahora célebre laboratorio, ha explicado que esperan tener los resultados de sus estudios en noviembre, durante una charla con The Wall Street Journal en su conferencia Tech Live. En caso de que estos resultados sean positivos, el laboratorio podría aplicar para una autorización de emergencia en Estados Unidos a finales de noviembre. De darse esto y la FDA les aprobara todo, en diciembre podría estar lista. Por supuesto, esto está sujeto a todo tipo de restricciones, pues no se sabe cómo responderán los candidatos a las dosis administradas de la vacuna. De hecho, si el primer análisis no resulta efectivo, las cosas se retrasarían un mes más.

En cuanto a la producción, de comprobar su efectividad, Moderna planea tener 20 millones de dosis antes de que acabe este año y habrá 500 millones de dosis para el próximo. Las predicciones de Bancel -con un estimado del 25 de noviembre para tener resultados- van de la mano con lo declarado por el National Institutes of Health, sobre su idea de no dar autorización alguna antes de la segunda parte de noviembre. Hay que recordar que la polémica ha envuelto a estas fechas por las inminentes elecciones en Estados Unidos, que se darán la próxima semana.

¿Cómo van las demás?

Estos planes replican lo que ha anunciado hace unos días Pfizer, con su propia vacuna. Por su parte, Johnson & Johnson y AztraZeneca se han retrasado en esta carrera ante las pausas que han tenido que hacer por resultados no esperados en alguno de sus participantes. Se ha reportado que podría ser esta semana cuando AztraZeneca retome sus pruebas en aquel país, mientras que en Reino Unido continuaron casi de inmediato. En Estados Unidos este proceso se detuvo desde el 6 de septiembre, y según reportan medios estadounidenses, esta semana la FDA podría concluir su análisis y permitir continuar con el estudio como se tenía planeado. En Reino Unido, esta semana hubo reportes de que la vacuna podría estar lista para final de año. Por su parte, Johnson & Johnson seguirá en pausa y no han dado a conocer más información, después de que la semana pasada dieran a conocer que habían tenido que hacer una pausa ante un resultado no esperado en uno de los participantes.