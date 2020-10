¿Quién ha demandado a Google?

Este martes, se ha detonado un histórico caso de antimonopolio en el mercado digital. Esto, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y once estados presentaran una demanda en contra de Google, tras un año de investigación, por supuestamente violar la ley al usar su poder en el mercado para defenderse de los rivales en el negocio de las búsquedas y la publicidad en buscadores, a través de contratos comerciales exclusivos y diversos acuerdos que bloquean a la competencia. La comentada demanda se convierte en una de las más grandes de las últimas décadas, y ha sido comparada con la demanda contra AT&T que llevó a la ruptura del sistema Bell en 1974, además de la sonada demanda en contra de Microsoft Corp en 1998.

Millonario contrato Apple

Jeffrey Rosen, el fiscal adjunto del Departamento de Justicia, ha explicado hoy, durante una rueda de prensa telefónica, que la demanda en contra del gigante tecnológico sustenta un papel de ‘principal guardián de acceso’ a internet a través de ‘una red ilegal de acuerdos exclusivos que daña a los competidores’. Entre los puntos a tratar se ha destacado el pago de miles de millones de dólares a Apple para situar el motor de búsqueda de Google como el básico en sus teléfonos inteligentes, a costa de no integrar otros motores búsqueda de competidores. Con estos contratos especiales, el fiscal añadió que el gigante tecnológico ‘ha ahogado la innovación y la creación de nuevos Google’.

Ley Sherman

En este sentido, el Departamento de Justicia aplicará nuevamente la Ley Sherman, con el objetivo de abrir la puerta a la próxima ola de innovación y restablecer a la competencia, tal y como sucedió en el antimonopolio contra AT&T y Microsoft, en 1974 y 1998. "Por el bien de los consumidores, anunciantes y todas las empresas que ahora dependen de la economía de internet, ha llegado el momento de detener la conducta anticompetitiva de Google y restaurar la competencia”, explicaba Rosen.

Acuerdos exlusivos Android

El Departamento representado por Rosen, argumenta que Google no solo ha sellado acuerdos exclusivos con la famosa marca de la manzana, sino también con fabricantes de smartphones que utilizan el sistema operativo de Android, quienes ‘precargan’ el motor de búsqueda del gigante tecnológico, mientras presentan dificultades en el uso de buscadores de la competencia. La demanda presentada ante un tribunal federal en Washington DC, puede extenderse durante años, sin embargo, ha sido impuesta tan solo unos días antes de las elecciones presidenciales del país norteamericano.

Hasta el momento, Google​, subsidario de Alphabet y con sede en Mountain View en California,​ ha compartido un comunicado haciendo referencia al litigio con el sistema judicial de los Estados Unidos: "La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas. Esta demanda no ayudaría en nada a los consumidores. Por el contrario, forzaría artificialmente alternativas de búsqueda de menor calidad, aumentaría los precios de los teléfonos y dificultaría que las personas obtengan los servicios de búsqueda que desean utilizar".

No obstante el gigante tecnologico, continuó diciendo: "Sí, como muchas otras empresas, pagamos para promocionar nuestros servicios, al igual que una marca de cereal pagaría a un supermercado para vender sus productos en la cabecera de un pasillo o en un estante a la altura de la vista. En el caso de los servicios digitales, cuando compras un dispositivo por primera vez, tiene una especie de 'estante al nivel de la vista' en la pantalla de inicio. En los dispositivos móviles, ese estante está controlado por Apple, así como por empresas como AT&T, Verizon, Samsung y LG. En las computadoras de escritorio, ese espacio en los estantes lo controla Microsoft de manera abrumadora", explicaban para agregar: "Por lo tanto, negociamos acuerdos con muchas de esas empresas para obtener espacio en esos estantes al nivel de la vista. Pero seamos claros: nuestros competidores también están fácilmente disponibles, si deseas utilizarlos".

Acciones de Google, un aumento en La Bolsa

Además, el buscador agregó una demostración sarcástica sobre lo 'trivialmente fácil' que es cambiar su navegador de Internet, tanto en dispositivos Apple como Android. Ante la histórica y muy sonada demanda, este martes, las acciones de Google han presentado un ligero aumento en La Bolsa.

Google finalizó explicando un punto importante según ellos omitido en la demanda: "El punto más importante es que las personas no usan Google porque tienen que hacerlo, lo usan porque así lo eligen. Esto no es el Internet por dial-up de la década de los 90, cuando cambiar de servicio era lento y difícil, y a menudo requería que compraras e instalaras software con un CD-ROM. Hoy, puedes descargar fácilmente las aplicaciones de tu elección o cambiar la configuración predeterminada en cuestión de segundos".