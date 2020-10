El influencer ucranio que falleció de Covid tras decir que la enfermedad no existía

El riesgo de ser contagiado por el coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad del Covid-19, continúa siendo alto, pues las autoridades advierten que no se debe bajar la guardia de ninguna manera, tras no existir hasta el momento una vacuna eficaz y segura que haga frente a la enfermedad. Mientras los casos de contagio han rebasado ya los más de cuarenta millones, los números rojos por fallecidos continúan creciendo de manera exponencial, cobrando la vida de un poco más de 1,113,750 personas; cifras en las que se encuentra el influencer, Dimitri Stuzhuk. La muerte por Covid-19 del influencer ucraniano con más de un millón de seguidores en las redes sociales, ha causado gran conmoción, luego de haber negado rotundamente la existencia del virus, en meses anteriores.

El hombre famoso por su cuenta de fitness y negocios, perdió la vida a los 33 años, a causa del coronavirus, después de haberse contagiado durante un viaje a Turquía, como él mismo lo reveló. “Como todos saben por las historias, estoy enfermo de coronavirus. Hoy, después de regresar a casa, por primera vez tuve el entusiasmo de por lo menos escribirles algo”, comenzó contando el influencer a través de un post en sus redes sociales: “Quiero compartir cómo me enfermé y advertirles a todos de manera convincente, yo era uno de esos que pensaba que no existía el virus y que todo esto era relativo, hasta que me enfermé. ¡El Covid-19 no es una enfermedad de corta duración, es muy dura!”, relataba el ucraniano.

Dos días antes de morir, el influencer narró todos los detalles de cómo contrajo el virus durante su viaje al país asiático occidental, además, de compartir cómo estaba viviendo la enfermedad: “Me sentí mal el segundo día en Turquía. Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar, al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente empecé a toser, pero no tenía fiebre, tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, así que pensé que todo podía ser consecuencia del deporte, el cambio de clima y la alimentación, además de dormir bajo el aire acondicionado”. Dimitri continuó con sus planes, no obstante, a su regreso a Ucrania, se sometió a varias pruebas, entre las que hubo desde tomografías, ultrasonidos hasta prueba del Covid-19, dando esta última, positivo.

Más tarde, Dimitri fue ingresado al hospital con una situación grave que lo llevó a permanecer con oxígeno para poder respirar, sin embargo, en un momento en el que su situación mejoró un poco, y tras ocho días hospitalizado, el influencer decidió continuar con su tratamiento desde casa. "El hospital está completamente lleno de gente, algunos están en el pasillo, no hay comida, ni papel higiénico, ni cubiertos. Nadie me advirtió de esto", contaba el blogger. “Teniendo en cuenta todos estos factores, he decido que será más conveniente y cómodo para mí estar en cuidados remotos en casa, donde tengo todas las condiciones para un tratamiento normal (…). Mi estado es estable”, finalizó en su publicación de Instagram, convirtiéndose ahora, en su último post antes de morir.

Según ha explicado Sofía Stuzhunk, expareja del blogger, Dimitri tuvo que regresar al hospital de urgencia porque su situación empeoró, pues el coronavirus le provocó complicaciones cardíacas. "Dima (Dimitri) tiene problemas con su sistema cardiovascular. Su corazón no lo soporta. Su estado es extremadamente grave. Nadie puede hacer nada”, compartía en redes sociales Sofía. Mientras los sanitarios hacían todo lo posible para que su corazón respondiera adecuadamente, la también influencer -con más de cinco millones de seguidores-solo pudo confirmar horas más tarde la muerte de su expareja.

"Dima ya no está con nosotros. Hice todo lo que pude para que el padre de mis tres hijos viviera. Sólo quedan lindos recuerdos, tres niños hermosos y una experiencia valiosa. Qué amargo es para mí que no me escucharas sobre la salud. Pero siempre respetamos las elecciones del otro. Ya no estábamos juntos, pero no me duele menos. Lo siento mucho. Gracias por todo", finalizó desolada Sofía.