¿Te casas? Descubre los cinco mejores tips para aprovechar al máximo tu mesa de regalos

Estás a punto de vivir uno de los momentos más especiales e importantes de tu vida, pero puede ser que, en los meses previos, los compromisos y detalles comiencen a hacer ese camino al altar más abrumador que feliz. ¿Piensas que hacer tu mesa de regalos es otro punto en esa eterna lista de pendientes por terminar? ¡Error! La mesa de regalos puede convertirse hasta en tu mejor wedding planner digital. ¿Cómo? Leíste bien, con la mesa de regalos de Liverpool puedes lograr esto y más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

1. Ábrela cuanto antes

Algo fundamental cuando se trata de planear tu boda es abrir tu mesa de regalos cuanto antes. ¿Por qué? Si lo haces en Liverpool, no solo te permite desarrollar la página web de tu boda, también puedes llevar la lista de invitados, confirmaciones, agradecimientos, acomodo de mesas ¡y todo desde tu computadora!

Otra ventaja por la que te recomendamos abrir la mesa de regalos en Liverpool, es que recibirás en un monedero electrónico el 10% del valor de todas tus compras personales y regalos. Así es, puedes planear adquirir esa sala que tanto te gusta, la lavavajillas (que siempre será muy útil) o esos objetos increíbles que necesitas para decorar tu nuevo hogar. Abre tu mente y no te limites.

2. Piensa en grande (y en chiquito)

Tu mesa de regalos no solo te hará la vida más fácil a ti (y, en Liverpool, te dará un regalo en cuanto la abras), pero también le hará la vida más fácil a tus invitados, puedan asistir o no al gran día. Tu mesa de regalos les permite a amigos y familiares que quizás por lejanía o por otra circunstancia no van a poder acompañarte en el gran día, pero quieren sentirse cerca de ti en este importante momento. Por eso, piensa en grande, y en chiquito también. Sí, nos referimos en cuanto a tamaño, pero también a precio. Inclúyelo todo, desde la línea blanca que necesitas (nunca sabes si un tío va a ponerse espléndido), el sillón, la lámpara que te enamoró, hasta el set para preparar sushi en casa.

La mejor mesa de regalos es esa que demuestra, con variedad, el gusto y personalidad de los novios. Si son amantes de la música, no debe de faltar un buen equipo de sonido; si los vinos es lo suyo, una cava refrigerada; ¿amas la repostería y la estética?, los electrodomésticos más bonitos. Piensa lo que deseas y necesitas e inclúyelo. Recuerda que, además, puedes optar por recibir tus regalos físicamente o el valor de los regalos en monedero electrónico.

3. No te olvides de la luna de miel

Te dijimos que tu mesa de regalos en Liverpool iba a ser tu más grande aliado en la planeación de tu boda y hasta de tu luna de miel. Y es que, además, puedes elegir pagar tu luna de miel mediante la bonificación y el monedero electrónico si la organizas con Viajes El Corte Inglés. A lo mejor ya vives con tu pareja y prefieres eso a cualquier regalo, pero no quieres pedirles a tus invitados dinero en tu cuenta bancaria, o simplemente quieres hacerlos parte y permitirles que te regalen detalles cuyo valor podrás canjear para tu viaje soñado.

4. Empieza a amueblar tu casa antes de la boda

Cada pareja es diferente y tiene sus propias circunstancias, pero un consejo es que empieces a amueblar tu departamento o casa antes de la boda. Así, no volverás de la luna de miel a un departamento medio vacío. Con tu mesa de regalos de LIVERPOOL puedes hacer retiros anticipados del valor de bonificación de tu monedero electrónico, previos a tu gran día. De esta forma, puedes ir preparando tus espacios con los esenciales que tú y tu pareja consideren previo al gran día.

5. ¡Diviértete!

¡Tu mesa de regalos y tu boda es un momento feliz! Así debe de ser también tu mesa de regalos. Diviértete al seleccionar los productos y aprovecha que en Liverpool puede encontrar literalmente todo, desde productos de jardinería hasta accesorios para mascotas. ¿Una máquina palomera para sesiones interminables de Netflix? ¡Por qué no! ¿Una consola de juegos vintage? ¡Claro! Todo puede tener ese punto de diversión y que convierta a ese regalo en un elemento que siempre les pondrá, a ti y a tu pareja, una sonrisa en la cara. Ingresa a este link y ¡que comience la fiesta!