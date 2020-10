Ricardo Salinas Pliego anuncia que ha dado positivo a Covid-19

Después de haberse visto envuelto en la polémica por su punto de vista con respecto a la pandemia, Ricardo Salinas Pliego ha anunciado que ha dado positivo a Covid-19. A través de su cuenta de Twitter ha compartido la imagen de una receta médica y ha hecho el anuncio, mostrándose optimista al respecto. Salinas Pliego es el fundador de Grupo Salinas, que tiene entre muchas otras empresas, TV Azteca, Banco Azteca y Elektra. El empresario tiene 64 años y ha llamado a no tener miedo a la enfermedad que hasta el momento ha cobrado la vida de más de un millón de personas y que ha sido padecida por 38 millones de personas alrededor de todo el mundo, golpeando especialmente a algunos países como el nuestro.

“Con la novedad de que tengo Covid-19, así que a cuidarse y no tener miedo, como siempre lo dije…nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien”, escribió junto a una imagen de lo que aparentemente es una receta médica de su doctor con un listado de 10 medicamentos con sus respectivas instrucciones. El mensaje ha recibido un sinfín de comentarios y el empresario se ha dado el tiempo de responder algunos de ellos, yendo desde los agradecimientos a quienes le desean una pronta recuperación, hasta las risas y bromas en el caso de mensajes diferentes. Incluso se tomó el tiempo de contestar a sus detractores, “Qué triste que hable así de cualquier ser humano, pero, en fin, que Dios lo cuide”, expresó en uno de sus mensajes.

Su postura ante el Covid-19

Desde que comenzó la pandemia, el empresario se ha mostrado en contra de tener miedo a la enfermedad y ha compartido sus opiniones que no están libres de polémica. En junio celebró la reapertura parcial de la economía, siguiendo los mensajes que expresó en todo momento sobre la necesidad de salir a trabajar y no detener el ritmo con el que se mueve nuestro país habitualmente. En repetidas ocasiones cuestionó a quienes mantuvieron el aislamiento -el cual se mantiene en algunas ciudades como la capital de nuestro país, en una versión más ligera que en aquel momento-: “Dado (a) que el virus no se va a extinguir por sí solo y que seguirá expandiendo su presencia en tanto haya seres humanos que lo reciban y por lo tanto se multiplique...¿Cuál es su plan a futuro?”, preguntaba a sus amigos que sí estaban guardando la cuarentena.

Se ha hecho una pausa en el estudio de la vacuna de Johnson & Johnson

Siguiendo esta línea, sus empleados se han mantenido laborando en todo momento y su mensaje, que se vio desarrollado en el escrito El Maldito Virus fue replicado a través de sus canales de televisión en distintos espacios. A través de sus redes sociales compartía: “Hay otra salida y es urgente tomarla: 1.- Aislar solo a personas en riesgo (adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, etc.) 2.- Todos los demás a vivir de manera normal, usando medidas sanitarias sensatas como lavarse las manos, usar tapa bocas, evitar cercanía, etc. Salvar la economía significa salvar más vidas. Esto es lo razonable”.

