La razón por la que el iPhone 12 se venderá sin cargador ni audífonos

Parecía imposible tras los retrasos en los almacenes en Apple debido a la pandemia, pero por fin, los amantes de la tecnología han podido conocer la nueva versión de uno de los teléfonos más populares del mundo. El iPhone 12 ha sido presentado con bombo y platillo, demostrando que la innovación siempre puede ir más allá. Con una nueva pantalla, calidad de cámara nivel máximo y muchas monerías más, hubo algo que llamó poderosamente la atención de los usuarios de redes sociales, se venderá sin cargador ni audífonos. Así como lo oyes, el equipo que ha sido anunciado en un precio en nuestro país de $27,000 no contará con los accesorios básicos que siempre se encontraban en la caja del producto.

Por primera vez, Apple ha anunciado que los teléfonos vendrán sin estos accesorios como parte de su iniciativa para disminuir el impacto ambiental de sus productos, trabajando en favor del planeta. Esto debido a que sin los artículos, las cajas de los iPhones podrán ser hasta 70% más pequeñas de lo que son ahora, esto también tendrá impacto en las emisiones derivadas de los envíos.

Pero, como claramente, por lo menos, sin cargador, no puede funcionar el móvil, tendrás que comprar los dos artículos por separado. La compañía tecnológica anunció los reemplazos de estos artículos así como los precios que tendrán. Un cargador semi-inalámbrico conocido como MagSafe -como todos los de la firma-, que ya está disponible en el sitio de nuestro país por $999, y los audífonos Beats Flex que todavía no están disponibles en México pero que internacionalmente cuestan 50 dólares (aproximadamente $1,000). Por supuesto, esta última opción es para quienes no quieren comprar los famosísimos AirPods que en su versión más barata cuestan $3,999. Por supuesto, la noticia tuvo fuertes reacciones por parte de los usuarios que desembolsarán $27,000 por el nuevo modelo, más una cantidad significativa por los accesorios.

El nuevo iPhone

Pero, fuera de esta situación, ¿qué características tiene el iPhone 12? “Un salto al siguiente nivel”, es como han definido al teléfono que contará con tecnología 5G. Este modelo contará con el chip A14 Bionic, considerado el más avanzado dentro de cualquier smartphone. Entre las cosas más interesantes es que contará con la pantalla de Ceramic Shield, que es cuatro veces más resistente a cualquier caída, además de prometer tener mayor resistencia al agua que cualquier otro teléfono. El marco será más delgado para que la pantalla sea mayor, cuenta con la tecnología de la NASA para escanear y medir, además de contar con cámaras Pro que han mejorado su calidad en la versión nocturna. La grabación mejorará con 60 veces más colores y tendrá la primera cámara en grabar en Dolby Vision, sí, la de las películas. Y si ya vas a invertir en el cargador, ahora podrás llenar la batería de tu celular mucho más rápido. En fin, todo un puñado de monerías.