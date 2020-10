Tadataka Unno El virtuoso del piano que podría no volver a tocar tras la golpiza no provocada que recibió en NY El japonés fue víctima de uno de los ataques no provocados en la Gran Manzana

Los ataques no provocados en Nueva York se han convertido en una terrible constante en una de las ciudades más emblemáticas del mundo. Cada vez es más común escuchar de estos casos, como el que hace apenas unos días sufrió Rick Moranis, el protagonista de Querida, encogí a los niños, que indignó a Hollywood con condenas de personalidades como Chris Evans. Entre estos muchos desagradables casos está el del pianista de jazz, Tadataka Unno. El japonés fue víctima de una golpiza que le dieron ocho adolescentes en una parada del metro en la Gran Manzana. Desgraciadamente, ante las secuelas de este ataque, el músico podría no volver a tocar el piano.

Tadataka se encontraba saliendo de la estación del metro en las calles West 135 y St. Nicholas Avenue, en Harlem, cuando un grupo de muchachos llegó a amedrentarlo. El músico trató de evadirlos, pero lo atacaron por la espalda, para darle una golpiza. Este ataque no provocado tuvo como resultado la clavícula derecha rota y moretones en todo el cuerpo, y en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado directamente a un hospital en donde fue operado de emergencia.

“No tenía idea de por qué estaba siendo empujado. Uno de ellos me apuntó y dijo: ‘Éste es el tipo que me acaba de empujar’ a sus amigos. Eso no era cierto. Uno de los otros dijo, ‘está embarazada’, para que pareciera que yo había atacado a una persona embarazada”, dijo Tadataka a CNN sobre el incidente.

“Podría no volver a tocar. El trauma, tanto físico como mental, es severo, y no tengo clara una fecha para una completa recuperación”, ha asegurado el músico, quien no puede mover el brazo derecho. Ante esta situación, sus amigos se han movilizado para recaudar fondos a través de un GoFundMe, pues según explican, su música es su forma de sustento. Jerome Jennings, profesor de la prestigiada escuela de música Julliard, explicó a la CBS: “Va a necesitar algún tipo de colchón para no preocuparse, las cuentas médicas, va a necesitar terapia”.

La recaudación

Fue precisamente él quien inició la página de recaudación explicando que es un baterista y educador, y que busca ayudar a su amigo en estos difíciles momentos: “Conocí a Tada en Japón y los he conocido a él y su esposa por más de 15 años. Hemos tocado juntos alrededor de todo el mundo. Somos amigos y colegas. Sé que Tada es una de las almas más amables y gentiles que existen. Hace cuatro meses, Tada y su esposa Sayaka recibieron a su bebé en este mundo. Sus donaciones irán hacia las cuentas de emergencia médicas, terapia física, renta, servicios, víveres, apoyo de salud mental (terapia), impuestos, costos de mudanza (para moverse a un vecindario en el que se sientan más seguros) y guardería”.

Hasta el momento, se han reunido 141 mil dólares (poco más de 3 millones de pesos), de los apenas 25 mil que se tenían como meta. Las autoridades no han hecho ningún arresto y a pesar de que se dijeron insultos raciales, no se ha considerado como un crimen de odio.