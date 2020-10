Max George y los chicos de The Wanted se vuelcan en apoyo a Tom Parker tras su diagnóstico de un tumor inoperable

El mundo del espectáculo se ha visto sacudido con el anuncio del diagnóstico de cáncer etapa cuatro, denominado por sus doctores como terminal, de Tom Parker, exintegrante de The Wanted. Con apenas 32 años, el joven padre de una niña de un año y en espera de su segundo hijo, dio a conocer su duro padecimiento a través de una sentida entrevista en la que ha dado a conocer que está recibiendo tratamiento para hacer frente a esta situación. A pesar de que según los expertos, una vez hecho el hallazgo, los pacientes tienen una expectativa de entre tres y dieciocho meses, Parker está recibiendo quimioterapia y radioterapia con el fin de alargar el proceso lo más posible. Ante este trágico caso, Max George, excompañero de Tom y su gran amigo, ha tomado las redes sociales para mostrarle su apoyo incondicional.

Participando actualmente en la edición británica de Dancing With the Stars, Max decidió tomar su cuenta de Instagram para dedicar un mensaje a su amigo. “Antes que nada…pienso que la valentía de Tom y Kelsey al anunciar su situación es increíble. Obviamente es un momento devastador y aterrador…pero para aquellos que no conocen a Tom, voy a decir esto. No hay nada en lo que él haya renunciado alguna vez y nunca ha aceptado un no como respuesta. Su corazón es del tamaño del de un león, y su ímpetu y pasión siempre han lidereado a The Wanted, y siempre se ha asegurado de que nos cuiden de la forma correcta. Hablando como un hermano, amigo y compañero de banda…Sé que vas a vencer esto como lo has hecho con cada reto que has enfrentado. Estamos en este camino juntos, y no puedo esperar a volver a estar en un escenario contigo y los muchachos, y tener una celebración apropiada cuando estés mejor. Tú puedes amigo. Te amo a ti, a Kels y a toda la familia con todo mi corazón, y estaré justo aquí”, escribió.

Max no fue el único excompañero de Tom que tomó la palabra, Nathan Sykes escribió: “He intentado comprender qué decir por días, pero simplemente no hay palabras. Es simplemente una de las situaciones más increíblemente crueles. Sin embargo, Tom va a atacar esto con el mismo vigor que ha hecho con todo en lo que ha puesto empeño. Tanto la fuerza como la valentía de Tom y Kelsey son increíbles, lo que fue mostrado en la entrevista publicada hoy. Los amo y los apoyo a los dos, Tom y Kels, y voy a estar detrás de ellos en cada paso de esta lucha. Por favor, mantengan a toda la familia en sus oraciones y envíenles tanto amor, apoyo y positividad como pueden”.

Por su parte, Siva Kaneswaran publicó una simpática imagen con Tom para escribirle: “Tom y Kelsey, estaremos con ustedes hasta el final. Sé una cosa. Este rockstar siempre ha dado el 150% en todo lo que hace y así es como sé que va a salir de esto. Enviando amor y positividad, amigos”.

El trágico diagnóstico

Fue a través de una personal entrevista con OK! Magazine, que Tom y su esposa Kelsey -que tiene 36 semanas de embarazo- dieron a conocer que el joven cantante fue diagnosticado con un glioblastoma etapa cuatro hace seis semanas. Ante esta situación, el joven papá compartió en su cuenta de Instagram: “Hola chicos, saben que hemos estado un poco callados en las redes sociales algunas semanas y es momento de que les digamos por qué. No hay forma fácil de decir esto, pero lamentablemente he sido diagnosticado con un tumor cerebral y ya estoy en tratamiento. Decidimos, después de pensarlo mucho, que en vez de ocultarlo y tratar de mantenerlo sereto, daríamos una entrevista en la que revelaríamos todos los detalles y dejar saber a todos los hechos a nuestro modo. Estamos absolutamente devastados pero vamos a luchar contra esto hasta el final. No queremos su tristeza, solo queremos su amor y positividad y juntos vamos a hacer consciencia de esta terrible enfermedad y vamos a buscar todas las opciones de tratamiento disponibles. Va a ser una batalla dura, pero con el amor de todos y su apoyo, vamos a superar esto”.

La etapa 4 de este tipo de glioblastomas es considerada la última, y en este momento el tumor es inoperable.

