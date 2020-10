Tom Parker, de The Wanted, ha sido diagnosticado con cáncer terminal

El reality show que acompañó el éxito de la banda The Wanted los llevó alrededor del mundo. Conocidos por el tema Glad You Came, formaron una célebre boyband británico-irlandesa que gozó de gran fama hace una década, hasta que en 2014 decidieron tomarse una pausa, de la que nunca regresaron. Desgraciadamente, el nombre de la banda regresa a los titulares con una trágica noticia. Tom Parker, de 32 años, uno de los integrantes del grupo, ha anunciado que le fue diagnosticado un tumor cerebral inoperable. El joven padre de una niña de un año, con un bebé más en camino, fue diagnosticado con un glioblastoma etapa cuatro hace seis semanas, el cual ha descrito según palabras de sus doctores como terminal; y es que aunque se encuentra en radioterapia y quimioterapia, con la intención de reducir el tamaño del tumor y ganar todo el tiempo que sea posible, este tipo de tumores son inoperables y tienen una expectativa de vida de entre 3 y 18 meses tras su hallazgo.

“Sabía que algo no estaba bien, pero nunca esperé que fuera esto. Es todo en lo que puedo pensar”, ha dicho el cantante a OK! Magazine. Tom tomó su cuenta de Instagram a la par que se dio a conocer esta entrevista para escribir: “Hola chicos, saben que hemos estado un poco callados en las redes sociales algunas semanas y es momento de que les digamos por qué. No hay forma fácil de decir esto, pero lamentablemente he sido diagnosticado con un tumor cerebral y ya estoy en tratamiento. Decidimos, después de pensarlo mucho, que en vez de ocultarlo y tratar de mantenerlo sereto, daríamos una entrevista en la que revelaríamos todos los detalles y dejar saber a todos los hechos a nuestro modo. Estamos absolutamente devastados pero vamos a luchar contra esto hasta el final. No queremos su tristeza, solo queremos su amor y positividad y juntos vamos a hacer consciencia de esta terrible enfermedad y vamos a buscar todas las opciones de tratamiento disponibles. Va a ser una batalla dura, pero con el amor de todos y su apoyo, vamos a superar esto”.

Cómo se dio el diagnóstico

Fue en julio pasado cuando Tom convulsionó en su casa de Southeast Londres por lo que fue llevado a urgencias. Una semana después tuvo que regresar al hospital porque sentía que tenía una contusión y seis semanas después, volvería a convulsionar mientras estaba de vacaciones con su familia en Norwich. Después de tres días de pruebas, llegaría el diagnóstico, “Estaba en shock. Es un glioblastoma etapa cuatro y dijeron que es terminal. Fue mucho con lo que lidiar conmigo mismo. Todavía no lo proceso”.

“Fue horrendo. Me llamaron y me dijeron todo por teléfono. Me dijeron: ‘Es un tumor y es el peor escenario’. Mi amiga estaba conmigo y solo me dijo: ‘No te desmayes’”, explicó su esposa, quien tiene 36 semanas de embarazo. “Fue como si todo se detuviera. Obviamente, el que te digan que tienes un tumor es malo, pero que te digan que tienes el peor, es mucho para entenderlo. Todo lo que podía pensar es, ‘¿Qué está pasando y qué va a ser de nuestra vida ahora?’”.

A pesar del terrible diagnóstico, Tom ha dejado claro que va a luchar contra todo para salir de esto y se encuentra ya buscando alternativas y tratamientos para enfrentarlo. En Reino Unido, de acuerdo a cifras de la NHS, 15 de cada 100 pacientes logran sobrevivir 10 años después de haber sido diagnosticados, y las cifras suelen estar en favor de las personas menores a los 40 años. La cuarta es la última etapa de este tipo de tumores, y en ella los síntomas suelen ser más severos y pronunciados, también se explica que en ese punto el crecimiento es más rápido y se propicia la transmisión a otras partes del cerebro.

