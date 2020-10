Rifan una hermosa villa en la Toscana y puede ser tuya por solo ¡$683 pesos!

¿Te gustaría ser el propietario de una hermosa villa en la Toscana?, pues Jon y Annmarie Nurse, un matrimonio británico, podrían hacer tu sueño realidad y por menos de lo que estás pensando. Y es que la pareja ha decidido deshacerse de la increíble propiedad que tienen en Italia, y rifarla por la módica cantidad de 27 Euros por boleto ($683 pesos mexicanos aproximadamente). Todo esto por una muy buena causa.

La propiedad está ubicada en una región montañosa de la Toscana conocida como Garfagnana, cuenta con cuatro dormitorios, tres baños, techos abovedados, hermosos jardines con vista a las montañas y una piscina privada. La casa está valuada en un precio aproximado de 11 millones 200 mil pesos y ha sido remodelada por sus dueños, de ahí el toque contemporáneo y moderno de la decoración y los muebles, los cuales, por cierto, vienen incluídos en el precio del boleto de la rifa.

Los Nurse se hicieron de este lugar hace 11 años y han pasado ocho de ellos renovándolo, según ha revelado Jon a Insider en una reciente entrevista. “Básicamente lo hicimos moderno, pero conservamos las características originales de la propiedad”, dijo a Insider sobre las remodelaciones que le han hecho a la hermosa casa de fachada amarilla, que ya se ha convertido en el objeto de deseo de miles de personas alrededor del mundo. A lo largo de estos años, la pareja ya había rentado su casa para algunos turistas que van en búsqueda de una auténtica experiencia con todo el sabor pintoresco de esta región de Italia.

Los boletos para la rifa salieron a la venta el pasado 9 de septiembre y los interesados podrán adquirirlos en el sitio Winhousesinitaly.com hasta el 29 de enero de 2021. El costo de los boletos es de 72 euros ($683 pesos mexicanos) y cualquier persona en cualquier parte del mundo podrá participar, por lo que si estás interesado, es el momento de romper el cochinito y correr a comprar cuantos boletos creas que sean necesarios. El ganador de la rifa no sólo se convertirá en el propietario de la villa, pues el matrimonio se encargará de pagar todos los gastos que implican la transferencia de una propiedad, desde los impuestos, hasta honorarios legales, además de vuelos desde cualquier ciudad de Europa a Italia, el alquiler de un automóvil y el alojamiento mientras firman los contratos para transferir la propiedad de la casa al ganador.

Todo por una buena causa

Durante la pandemia, Jon y Annmarie se dieron cuenta de lo complicado que estaba siendo esta situación para algunas personas, por lo que quisieron contribuir con su granito de arena, llegando a la conclusión de que la rifa de una de sus propiedades podría ayudarlos a conseguir fondos y donarlos a una institución benéfica. "Hubo muchas noticias sobre personas que no la estaban pasando muy bien y pensamos: '¿Por qué no hacemos para hacer una pequeña diferencia?' y lo único que teníamos eran propiedades", expresó Jon. Fue así que eligieron a The Children’s Society’, una organización benéfica dedicada a mejorar la vida de los niños y jóvenes de entornos vulnerables.