Tras el desgarrador testimonio de Melissa Benoist, Blake Jenner acepta las agresiones en su matrimonio

En los últimos años, el elenco de Glee ha protagonizado lúgubres capítulos, el más reciente con el terrible fallecimiento de Naya Rivera. Las trágicas situaciones a las que se han enfrentado han sido como las de ningún otro elenco, y en uno de sus apartados, Melissa Benoist reveló algunos detalles muy duros que enfrentó hace algunos años. La protagonista de Supergirl tomó sus redes sociales el año pasado para alzar la voz contra la violencia doméstica, un tema que conocía bien. Inmediatamente, se comenzó a sospechar que ese capítulo de su vida lo había compartido con el actor Blake Jenner, a quien conoció en el set de Glee y con quien llegaría al altar. Pasaron varios meses y ahora ha sido Jenner quien ha tomado la palabra para hacer referencia a esta situación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El elenco de Glee se despide de Naya Rivera

La hermana de Naya Rivera reacciona a las fotos con el exesposo de la fallecida actriz

En una publicación con seis imágenes distintas en las que dio un extenso mensaje, Blake escribió: “En los últimos meses he pensado cómo aludir a una situación personal que se hizo pública a finales del 2019. A lo largo de ese tiempo he reflexionado en el período de mi vida que antes había mantenido en la oscuridad por pena y miedo, pero sé que es algo de lo que se necesita hablar, no solo públicamente, sino también en privado con el individuo directamente afectado, y conmigo mismo”.

“Cuando tenía 20 años conocí a una mujer y me enamoré. No me di cuenta de la magnitud en ese entonces, pero en retrospectiva, tan grande como era nuestro amor, la ruptura que se cocinaba de nuestras infancias se probaría mayor. La pasión entre nosotros nos llevaría a uno de los mayores picos de alegría, pero también a momentos de celos, arranques de inseguridad, y volatilidad. De alguna manera, pienso que para los dos, nuestro matrimonio era el potencial de redención. Incluso en aquellos momentos en los que estaba determinado a irme porque hubiera sido la elección más sana, sentía que no podía irme porque alguien que amaba me pedía que me quedara. Era una relación con basada en la codependencia, lo que tuvo terribles consecuencias”, continúa.

VER GALERÍA

“Tomo total responsabilidad y culpa por el daño que infligí durante mi relación a la mi antigua pareja, emocional, mental y sí, físicamente”, el actor prosigue a narrar el mismo evento al que hizo referencia Melissa. En él, Jenner golpeó con un celular el ojo de Melissa durante una discusión, lo que tuvo daños irreversibles en la actriz, “Soy responsable del dolor que le causé en ese momento y más adelante. Y es algo en lo que estoy trabajando todavía para poderme perdonar a mí mismo”.

El actor continúa hablando del trabajo que ha hecho en terapia, las frustraciones que él tenía en la relación, además de aludir a discrepancias en su recuento de lo que vivieron esos años. Habla de la masculinidad tóxica y de lo que cree haber cambiado a lo largo de estos años. “Al hablar de mis experiencias, es mi deseo que haya una forma en la que pueda expresar que en verdad no quiero arrastrarla (a esto) de ninguna manera”, menciona en alguno de los puntos.

Ahora es el exesposo de Naya Rivera quien levanta la voz sobre las fotos con su excuñada

Melissa alzó la voz hace casi un año

En una etapa completamente distinta de su vida, Melissa decidió levantar la voz en noviembre del año pasado y narrar su dura experiencia, una que por años trató de encubrir, incluso al hablar del accidente que lastimó su ojo. “El largo y complejo camino a la recuperación y reconciliación me ha traído a este momento en el que me siento suficientemente fuerte sobre mi experiencia de forma abierta, honesta y sin pena. Compartiendo mi historia, ojalá pueda empoderar a otros buscando ayuda y salir de una relación abusiva. Todos merecen ser queridos y evitar la violencia, el miedo y el daño físico”, escribió en sus redes al compartir un video de 14 minutos.

VER GALERÍA

“Soy sobreviviente de violencia doméstica o IPV (Violencia de Pareja Íntima por sus siglas en inglés) que es algo que jamás esperé en mi vida decir en voz alta, mucho menos publicar”, explicaba, poniendo algunos ejemplos de lo que fue viviendo: “Nada de eso lo registré como abuso, porque estaba muy preocupada por cómo se sentía él en ese momento, como para comprender cómo me afectaba a mí. En retrospectiva veo que cada alerta roja estaba seguida de un patrón muy claro en el camino de que las cosas se volvieran violentas. Porque la violencia (física) es muy a menudo precedida por violencia mental, emociona, verbal y psicológica”.

“Nunca me hizo sentir como que pensaba que merecía la paliza, lo que supongo, me daba tranquilidad”, continúa, “sus disculpas eran profundas y efectivas en hacernos regresar a la sanidad y a la imagen de una amorosa relación. Pero profundamente nunca creí que cambiaría, solo me engañaba pensando que podía ayudarlo. Pensé que podía amarlo lo suficiente para hacerlo ver una vida en la que la violencia no es la manera en la que lidiar con las emociones”, decía Melissa en el duro testimonio.