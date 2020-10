El jugador que ha ofrecido pagar el sueldo de la mascota de un equipo para que no pierda su trabajo

Los estragos por la pandemia de coronavirus continúan, y es que, conforme transcurren los días, las cifras de contagios y víctimas mortales siguen sumando a los números rojos. Una situación que ha llevado a diversas instituciones y empresas a tomar medidas pertinentes, tal y como ha sucedido en uno de los equipos más populares de Londres, el Arsenal. El equipo de futbol no ha sido inmune ante los efectos de la crisis generada por el Covid-19, como consecuencia de ello, ha tenido que aplicar una serie de recortes en su planilla, entre los que se encontraba Jerry Quy, la la persona que desde hace poco más de 27 años, es la encargada de dar vida a la botarga de la mascota del club. Sin embargo, el mediocampista del equipo, Mesut Özil, ha salido a su defensa ofreciendo pagar su salario en un intento por evitar su despido.

Jerry Quy, es el hombre que ha usado la botarga del dinosaurio desde la creación del personaje en 1993, disfraz mejor conocido como Gunnersaurio, la mascota del Arsenal, y que, como resultado de la ausencia de fanáticos en el Emirates Stadium, se sumó a lista de los más de 50 empleados despedidos. Una decisión que de primer momento provocó la reacción de aficionados y exjugadores, especialmente porque llegó el mismo día que los Gunners pagaron al Atlético de Madrid 45 millones de libras para fichar a Thomas Partey.

Ante la decisión tomada de prescindir de los servicios del Gunnersaurio, un portavoz del club dijo a los medios: "Gunnersaurus no está extinto y volverá a la acción cuando los fanáticos puedan regresar a los partidos". Un acontecimiento que, Özil no resistió y por ello decidió tomar cartas en el asunto, comunicando a través de sus redes sociales: “Me entristeció que Jerry Quy, más conocido como Gunnersaurus, fuera despedido después de 27 años. Me ofrezco a pagar el salario completo de nuestro grandulón hasta que yo deje de ser jugador de este club”, un noble gesto que rápidamente acaparó titulares.

El jugador alemán que llegó al Arsenal en 2013, procedente de las filas del Real Madrid, es uno de los jugadores mejores pagados del equipo, su sueldo asciende a más de 20 millones de euros anuales. Özil, que tiene un contrato que expira el próximo verano, en un principio se negó a unirse a sus compañeros del club para aceptar una reducción de sueldo, no obstante, ha contribuido en esta noble acción de reub​i​ca​r​ a Quy.