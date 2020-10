Por qué una mosca se volvió la protagonista del debate en Estados Unidos

La batalla electoral que está viviendo Estados Unidos es la más férrea de todos los tiempos. Si ya se veía venir desde tiempo atrás, el primer debate de Donald Trump y Joe Biden dejó claro que se habían quitado los guantes e iban por todo. Es por esto que no ha sorprendido, que más que nunca antes, los ojos del mundo estaban puestos hasta en el debate para los candidatos a vicepresidente. Era el momento de Kamala Harris y Mike Pence de verse las caras. Se sabía que todo era posible, pero nadie imaginó cuál sería el momento viral de este encuentro.

La incertidumbre comenzó días antes, con los varios casos positivos de Covid-19, la gran discusión era si el candidato republicano usaría una pantalla de acrílico frente a él para evitar contagios, a pesar de que sus pruebas han sido negativas. Esto ha hecho que no sea sospechoso que al analizar las imágenes del debate, se haya comentado mucho que una característica particular en los ojos de Pence suele ser vista en los pacientes del Covid-19. Los aros rojos alrededor del iris del actual vicepresidente se han vuelto tema de conversación en las redes sociales.

Pero lo que verdaderamente llamó la atención fue…una mosca. Así como lo oyes, algo de lo más inocuo e intrascendente se volvió el centro de todas las miradas. ¿La razón? El insecto se posó sobre la perfectamente peinada melena de Pence, quien se encontraba hablando en ese momento. El hombre ni se inmutó, siguió como si nada, pero la mosca tampoco, algo que permitió fotografías, memes y comentarios en cuestión de segundos. Con reloj, la mosca estuvo posada sobre él durante dos minutos, lo que le dio tiempo para causar una revolución en redes sociales.

Las reacciones

No solo una ola de celebridades comenzó a escribir divertidos mensajes, sino que el candidato Joe Biden aprovechó la oportunidad para recaudar fondos para su campaña. En su cuenta de Twitter compartió una imagen, con perfecto timing, en la que se le veía con un matamoscas en la mano, la frase que lo acompañaba decía con un juego de palabras en las que en inglés volar y mosca se escrien igual: “Dona $5 y ayuda a que esta campaña vuele”. En un hecho que nadie creería, el equipo de campaña de Biden comenzó a vender matamoscas en cuanto se acabó el debate.

Aunque hubo mensajes que se fueron por lo obvio como el de Chris Evans y Lebron James, las celebridades se pusieron ingeniosas al comentar que la única vez en la que habían visto a alguien no reaccionar a una mosca por tanto tiempo había sido en los robots de la película Men in Black. Patricia Arquette escribió: “¿Mike Pence tiene pulso? La mosca y yo queremos saber”. Simpáticamente, Bob Saget escribió: “La mosca acaba de conseguir su show en Netflix. Jeff Goldblum hará la voz”. El empresario Mark Cuban de plano escribió: “Para siempre se va a recordar este como “El Debate de la Mosca”. Me siento mal por Pence”. Y Stephen King compartió con sus seguidores: “La mosca sabe”.

La realidad es que en este debate se discutieron asuntos muy importantes para aquel país, pero después del debacle que se vivió en el enfrentamiento entre los candidatos presidenciales parece que la población decidió dar un giro cómico

